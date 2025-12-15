Legătura dintre politica de la Chișinău și războiul informațional din regiune nu mai poate fi tratată ca o teorie abstractă. În ultimii ani, presa și evaluări externe au semnalat, în mod repetat, suspiciuni legate de mișcarea politică lansată de Ion Ceban, MAN, inclusiv referiri la sprijin, consultanță sau conexiuni apropiate de cercuri rusești, în contextul sancțiunilor și al avertismentelor privind influența Moscovei în Republica Moldova. Chiar dacă aceste informații nu au fost transformate în verdicte judiciare, ele au intrat deja în circuitul politic și public, influențând percepția asupra primăriei și asupra liderului MAN.

Mai recent, într-o analiză despre rețele rusești de deturnare a voturilor și operațiuni de influență în regiune, a fost menționat și un bloc politic asociat lui Ion Ceban, în contextul discuțiilor despre beneficii politice obținute din astfel de operațiuni. Nici aici nu vorbim despre o condamnare în instanță, ci despre semnale și suspiciuni care cântăresc greu într-un stat mic, vulnerabil și plasat între un război la frontieră și un parcurs proeuropean declarat. În astfel de condiții, orice umbră de îndoială devine automat risc reputațional și de securitate.

Atenția este importantă: aceste informații nu echivalează cu un verdict definitiv împotriva lui Ion Ceban sau MAN. Ele sunt însă semnale publice, externe, care, într-un stat expus influențelor străine, au impact major. Iar impactul nu rămâne la nivel de percepție, ci se vede direct în administrație: orice scandal de corupție din primărie, orice percheziție, orice dosar legat de achiziții publice este imediat conectat la narațiuni geopolitice interne. O administrație șifonată, lovită de anchete și acuzații, devine mai ușor de atacat, manipulat și compromis.

În acest context, problema Chișinăului nu mai este doar cine fură sau cine acuză, ci cine slăbește instituțiile. Corupția, nepotismul, opacitatea și capturarea direcțiilor municipale nu sunt doar abateri administrative, ci canale prin care poate intra influența externă: prin bani murdari, șantaj, dependențe și rețele de interese. Un oraș administrat opac este un oraș vulnerabil, iar primăria – dacă nu este curățată și transparentă – devine un punct sensibil într-un joc regional în care informația și banii se folosesc ca arme.

Ca vehicul politic al primarului, MAN are o obligație dublă față de Chișinău: să se delimiteze clar, public și verificabil de orice zonă gri și să accepte controale și verificări serioase, inclusiv internaționale, atunci când apar suspiciuni. Nu ajunge un comunicat de presă sau o declarație defensivă. Fără audituri, fără transparență totală în finanțare, consultanță și legături externe, suspiciunile nu dispar, ci se acumulează și se folosesc, de fiecare dată, împotriva orașului însuși.

Ion Ceban poate continua să susțină că este „ținta presiunilor” sau a jocurilor politice, dar presiunile reale asupra Chișinăului vin din interior: corupție, incompetență, capturarea instituțiilor și refuzul de a le deschide complet în fața societății. Dacă acestea persistă, orice discurs despre „Europa”, „modernizare” și „viitor” rămâne doar decor, iar umbrele influenței ruse vor pluti mereu deasupra primăriei și a MAN, transformând capitala într-un actor slab într-o zonă deja fragilă.