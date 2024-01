Marcel Ciolacu: Nu se va închide niciun cabinet de medic de familie, se va negocia – Ce spune despre medicii de familie care câştigă 10.000-15.000 de euro Premierul Marcel Ciolacu afirmă că niciun medic de familie nu îşi va închide cabinetul şi anunţă că se vor purta negocieri. ”Există medici de familie care câştigă per capita, nu neapărat pe servicii medicale, peste suma de 10.000-15.000 de euro”, arată el, menţionând că aceste sume i se par ”cam mari”. Ciolacu adaugă că îşi doreşte ca tot mai multe dintre problemele de sănătate să fie rezolvate în sistemul de asistenţă medicală primară.

”Nu se va închide niciun cabinet de medic de familie. Cu adevărat, îmi doresc nu o descreştere, ci o creştere a serviciilor medicale, în echilibru, dacă există o descreştere la per capita (punctul alocat pentru asistenţa în sănătate – n.r.). (…) Să stea liniştiţi medicii de familie, pentru că se vor negocia. Cu adevărat, îmi doresc mai multe servicii, îmi doresc ca românii să nu ajungă foarte repede la spital şi multe dintre probleme să se rezolve în zona medicilor de familie”, a declarat, luni seară, la Antena 3, Marcel Ciolacu.

Premierul a afirmat că unele sume pe care le câştigă unii medici de familie i se par ”cam mari” ”Credeţi că este corect să existe un plafon de câştig al unui medic de familie? Am cerut toate statisticile. Există medici de familie care câştigă per capita, nu neapărat pe servicii medicale, peste suma de 10.000-15.000 de euro. Mi se par sume un pic cam mari. De aceea e o negociere, ne aşezăm la masă, găsim un echilibru. Trebuie să ordonăm această ţară, trebuie să scăpăm de excepţii. Nu pot să existe medici în oraşele mari, dezvoltate, care să câştige peste 15.000 de euro şi un medic în zona rurală, poate care are mai mulţi oameni în vârstă şi e mai multă muncă, mai multă deplasare, să câştige o sumă foarte mică. Trebuie să găsim un echilibru, trebui să fie o echitate socială”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a adăugat că statul român cheltuieşte aproximativ un miliard de euro lunar, prin CNAS, pentru sistemul public de sănătate.

