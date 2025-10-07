Marina Tauber, dată în căutare generală după condamnarea la închisoare

Fosta deputată și vicepreședintă a Partidului „Șor”, Marina Tauber, a fost dată în căutare generală după condamnarea la 7 ani și 6 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Potrivit Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, măsura a fost dispusă pentru asigurarea executării pedepsei, iar dosarul de căutare a fost intentat de Inspectoratul de Poliție Centru.

Instanța a precizat că, în aceeași zi în care a fost pronunțată sentința, 30 septembrie 2025, copia hotărârii a fost transmisă către Penitenciarul nr. 13, Poliția de Frontieră și Inspectoratul de Poliție Centru, pentru punerea în executare a măsurii preventive.

Sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.