Start oficial pentru vaccinarea antigripală în Republica Moldova. Autoritățile îndeamnă populația să se protejeze din timp

Campania națională de vaccinare împotriva gripei a început oficial în Republica Moldova, odată cu distribuirea primului lot de vaccinuri către centrele medicale teritoriale. Ministerul Sănătății anunță că imunizarea este gratuită pentru persoanele din categoriile cu risc sporit de îmbolnăvire.

Printre aceste categorii se numără persoanele în vârstă, copiii, femeile gravide, bolnavii cronici, lucrătorii medicali și cei care activează în contact direct cu publicul. Vaccinul este considerat cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a complicațiilor provocate de gripă, în special în sezonul rece.

Autoritățile sanitare subliniază că imunizarea trebuie efectuată înainte de debutul valului epidemic, pentru ca organismul să dezvolte anticorpii necesari. De aceea, perioada ideală pentru vaccinare este luna octombrie, când temperaturile scad și infecțiile respiratorii încep să se răspândească mai rapid.

Ministerul Sănătății a anunțat că vaccinurile au fost achiziționate prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății, garantând calitatea și eficiența acestora. Distribuția către toate raioanele țării este deja în desfășurare, iar oamenii sunt îndemnați să se adreseze medicilor de familie pentru programare.

În paralel, autoritățile vor derula o campanie de informare prin mass-media, rețele sociale și instituții publice, cu scopul de a încuraja populația să participe activ la procesul de imunizare.

Medicii atrag atenția că gripa nu trebuie confundată cu o simplă răceală. Virusul poate duce la complicații severe, mai ales la persoanele cu imunitatea scăzută. În fiecare an, zeci de moldoveni ajung la spital cu forme grave, de aceea vaccinul rămâne cea mai sigură cale de protecție.

Autoritățile speră ca, printr-o acoperire vaccinală mai mare, să fie redus numărul de cazuri severe și să se evite supraaglomerarea spitalelor în sezonul rece.