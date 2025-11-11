Marta Kos, în vizită la Chișinău. Ce a discutat comisara cu membrii Guvernului

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut astăzi dimineață, 11 noiembrie, o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern.

Marta Kos a apreciat că noul Cabinet de miniștri acordă prioritate creșterii economice, o condiție-cheie pentru ca beneficiile integrării europene să ajungă la toți cetățenii.

De asemenea, discuțiile s-au axat pe reformele necesare pentru aderare, consolidarea statului de drept, modernizarea infrastructurii și sprijinul constant al UE în realizarea acestor obiective.

Totodată, în cadrul întrevederii, comisara europeană pentru Extindere a felicitat Republica Moldova pentru progresele semnificative evidențiate în Raportul de extindere 2025, care arată un nivel sporit de pregătire pentru 21 de capitole ale acquis-ului și avansuri constante în toate domeniile-cheie.

La Chișinău, comisara europeană participă la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizat de Biroul pentru Integrare Europeană.