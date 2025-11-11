Serviciul secret al Rusiei acuză o tentativă de deturnare a unui avion MiG-31 echipat cu un sistem de rachete Kinjal pentru a fi trimis în zona bazei Kogălniceanu din Constanța

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a publicat marți dimineață o declarație în care susține că serviciul secret ar fi „descoperit și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării ucrainean „de deturnare a unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aerospatiale Ruse, care transportă racheta aer-aer hipersonică Kinjal”, transmite BBC.

FSB susține, de asemenea, că ofițerii serviciilor secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși, promițându-le o sumă de 3 milioane de dolari.

„Agenția de informații a planificat ulterior să trimită un avion înarmat cu o rachetă Kinjal în zona de desfășurare a celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată în Constanța, România, unde ar fi putut fi doborât de sistemele de apărare aeriană”, a declarat FSB, potrivit Interfax.

În comunicatul său de presă, serviciul de informații rus a menționat și „serviciile secrete britanice”, care ar fi fost implicate în planificarea unei „provocări la scară largă”.

FSB nu a furnizat nicio dovadă. Ucraina nu a comentat încă declarația agenției de informații ruse.