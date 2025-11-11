Temeri de penurie după excluderea Lukoil

Instituțiile de drept ar trebuie să investigheze situația în care Aeroportul Internațional Chișinău, un bun strategic al statului, a ajuns să fie aprovizionat dintr-o singură sursă – compania rusească „Lukoil-Moldova”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Ora Expertizei”.

„Aeroportul e un bun strategic al statului, nu înțeleg de ce am ajuns aici. Este gravă situația, dar rezolvabilă până la urmă. Dacă vorbim despre asigurarea Republicii Moldova cu combustibili în următoarea perioadă, domnul Junghietu este serios și înțelege situația de pe piață. Va fi asigurată țara cu combustibili? Cred că da, dar trebuie analizate mai multe scenarii. Cred totuși că organele de drept trebuie să analizeze de ce am ajuns în această situație. Companiile de pe piață vor putea acoperi acest deficit, dar trebuie să lucreze împreună. Toți știu că Lukoil este o companie a Rusiei. Statul ar fi trebuit să prevină această situație”, a declarat expertul economic Marin Gospodarenco.

„Eu m-aș întreba când au fost încheiate aceste acorduri cu Lukoil și dacă asta vine din perioada în care companiile afiliate lui Șor au încheiat astfel de acorduri pe termen lung. Dacă e așa, rezilierea acestor acorduri ar fi însemnat costuri mari pentru noua administrație a Aeroportului. Cum se va compensa acum? Sunt sigur că sunt companii care pot să-și mărească importurile. Va influența piața? Nu cred că este esențial, pentru că nu aveam mai multe de 30% din importuri. Piața știe să se autogestioneze. Aș avea întrebări și la Consiliul Concurenței cum a permis acest monopol la Aeroport. Situația creată ar trebui să rezulte în îmbunătățirea legislației în acest sens”, a menționat expertul în securitate de la Comunitatea WatchDog.MD, Andrei Curăraru.

Deputata PAS Marcela Adam a dat asigurări că guvernarea va întreprinde toate acțiunile pentru ca oamenii de rând să nu aibă de suferit de pe urma crizei de pe piața energetică.

„Situația în care s-au pomenit mai multe țări din Europa este o dovadă a faptului că Rusia, ani la rând, a dus o politică de infiltrare, de subordonare în plan energetic a țărilor europene, cu resurse energetice ieftine, cu acorduri avantajoase, pentru anumite țări, în așa fel încât, la un moment dat, să poată să-și impună o agresiune așa cum se întâmplă la hotarele Republicii Moldova, în UE. Noi am mai fost în asemenea impasuri, am mai fost în asemenea crize complicate. Ministrul Junghietu a spus-o ferm că așa cum am găsit să găsim soluții în criza energetică din 2021, vom reuși să găsim soluții și acum. Deja Guvernul a inițiat mai multe acțiuni. Am toată încrederea că, cel puțin, consumatorii finali nu vor avea de suferit. Trebuie să ne conformăm sancțiunilor impuse de SUA, pentru că dincolo de prețurile la carburanți, dincolo de această criză energetică, în Ucraina, pe banii pe care Rusia îi face din livrările de petrol și gaze, continuă să distrugă orașe, să ucidă oameni și asta e cel mai grav”, a declarat deputata PAS Marcela Adam.

„Este o problemă politică foarte gravă, iar doamna Adam vorbește de parcă alt partid a fost la guvernare de când Rusia a invadat Ucraina. Dacă nu ar fi fost aceste sancțiuni impuse de administrația Trump, probabil nu am fi aflat cât de strânsă este legătura de comerț dintre compania rusească și statul Republica Moldova. Cred că se va găsi o soluție, problema este care va fi prețul. Acum trebuie să ne întrebăm dacă mai avem asemenea vulnerabilități”, a comentat politologul Ilian Cașu.

Socialiștii consideră că Republica Moldova ar trebui să urmeze exemplul Ungariei și să ceară Statelor Unite derogări de la aplicarea sancțiunilor.

Precizăm că Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile de la Chișinău au solicitat o derogare temporară din partea SUA pentru funcționarea companiei Lukoil, aflată sub sancțiuni, până la identificarea unor soluții care să asigure aprovizionarea cu benzină, motorină și kerosen.