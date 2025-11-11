Propunerea sindicatelor privind salariul minim de 8.050 de lei, transmisă Guvernului

Propunerea sindicatelor de majorare a salariului minim la 8.050 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026, a fost înaintată Guvernului. Demersul a fost adresat pe 10 noiembrie prim-ministrului Alexandru Munteanu, ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță și ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

„În calitate de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să respecte Directiva 2022/2041 privind salariile minime adecvate, care recomandă ca salariul minim să reprezinte cel puțin 50% din salariul mediu brut sau 60% din salariul median brut”, precizează Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Potrivit organizației, în acest an, raportul dintre salariul minim și salariul mediu pe economie a scăzut de la 42,7% la 40,5%, iar sărăcia monetară a crescut de la 31,1% la 33,6% în ultimii doi ani.

„Salariul minim este un instrument esențial pentru prevenirea sărăciei, însă trebuie să acopere integral pragul național al sărăciei, stabilit la 6 294 de lei lunar, și să atingă cel puțin 7.860 de lei brut”, se arată în demersul CNSM.

Sindicatele susțin că un salariu minim de 8.050 de lei ar contribui nu doar la reducerea sărăciei, ci și la prevenirea exodului forței de muncă și la asigurarea predictibilității economice pentru mediul de afaceri și pentru politicile salariale bugetare.

„Această majorare ar reprezenta un pas concret în realizarea angajamentului Guvernului Republicii Moldova privind atingerea unui salariu minim de 10.000 de lei”, a declarat Igor Zubcu, președintele CNSM.

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim pe țară a fost majorat de la 5 000 la 5.500 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore. Pentru unitățile din sectorul real al economiei, salariul minim a fost stabilit la 6.000 de lei lunar.