Martirii ce au sfidat comunismul: Poveștile noilor sfinți ai Basarabiei

Părintele Viorel Cojocaru afirmă că Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga și Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie Flocea, recent canonizați de Biserica Ortodoxă Română cu cinstire deosebită în Mitropolia Basarabiei, au avut în comun curajul de a-și apăra credința în fața prigoanei comuniste, fără să facă un pas înapoi, chiar cu prețul vieții.

Cojocaru amintește că părintele Alexandru Baltaga a fost singurul reprezentant al Bisericii Ortodoxe în Sfatul Țării și unul dintre semnatarii Unirii Basarabiei cu România. El fost arestat de NKVD în 1940 și executat în lagărul din Kazan în 1941, în timp ce se ruga cu Psaltirea în mână.

La rândul său, părintele Iraclie Flocea a supraviețuit deportării în Siberia și, după revenire, a sprijinit preoții și a luptat pentru păstrarea bisericilor deschise în fața presiunilor și taxelor uriașe impuse de regim. Descoperirea trupului său neputrezit la deshumare a fost considerată un semn de sfințenie.

Părintele Viorel Cojocaru, care a studiat viața preoților prigoniți pe regimul comunist, susține că lista martirilor basarabeni care merită recunoaștere oficială este mult mai lungă. „Toți preoții, călugării, călugărițele și credincioșii care au fost împușcați, torturați și omorâți pentru credință în perioada comunistă, merită să fie trecuți în rândul sfinților”, afirmă el. Printre exemplele cutremurătoare se numără și cel al părintelui Nicolae Ciobanu, ucis în timpul liturghiei la Cetatea Albă, sau al unui preot din satul Oancea, Cahul, care a fost mutilat în fața enoriașilor.

Sfântul Alexandru va fi pomenit anual la 7 august, iar Sfântul Iraclie la 3 august, zile în care credincioșii vor cinsti memoria lor de jertfă și statornicie.