Cine este Minodora Calistru-Prisacu, cea care a făcut publice mai multe detalii din cazul Ludmilei Vartic și de ce a ales să-și protejeze identitatea: „Nu e nicidecum de frică”

Minodora Calistru-Prisacu, cea care a făcut publice mai multe detalii în cazul Ludmila Vartic, educatoarea din Hîncești care și-ar fi pus capăt zilelor, a dezvăluit că vine din domeniul jurnalismului. „Faptul că aleg să-mi protejez identitatea nu e nicidecum de frică”, a declarat aceasta la emisiunea „Puterea a patra” de la N4.

„Faptul că în spațiul public este un hate evident că el este și o să fie. Nu este vorba de frică, ci doar că în astfel de situații atenția trebuie să rămână pe fapte și pe neclarități, mai ales în cazul dat, nu pe identitatea celui care le semnalizează. (…) Faptul că aleg să-mi protejez identitatea nu e nicidecum de frică.

Eu vin din domeniul aș putea spune jurnalistic”, a afirmat aceasta.

Fiind întrebată de moderatoare dacă activează la moment undeva, Minodora a declarat că „doar în sectorul privat, mai mult la redactări”.

În ceea ce privește informațiile făcute publice pe cazul Ludmilei Vartic, Minodora Calistru-Prisacu a precizat că acestea provin de la o persoană apropiată familiei.

„Am aflat despre caz la câteva zile de la producerea tragediei. Momentul publicării nu a fost legat de o dată anumită din calendar, absolut. A fost o pură coincidență.

Eu când am început postarea așa și am notat, că eu aceste fapte le cunosc de la o persoană foarte apropiată familiei, fiindcă că nu poți să cunoști astfel de fapte dacă nu le trăiești acolo. (…) La distanță de câteva ore, au început să vină și alte persoane”, a mai adăugat Minodora.