Vlad Plahotniuc își va afla astăzi sentința în dosarul „Frauda bancară”

Magistrații urmează să pronunțe astăzi sentința în dosarul „Frauda bancară” în care este învinuit fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc. Procurorii au solicitat o pedeapsă de 25 de ani de închisoare.

Pedeapsa este solicitată de acuzatori prin cumul, pentru cele cinci capete de acuzare aduse inculpatului. Acestea includ crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Procurorii susțin că probele administrate atât în faza de urmărire penală, cât și în timpul procesului, ar demonstra vinovăția lui Vlad Plahotniuc pentru fiecare dintre infracțiunile imputate.

De cealaltă parte, fostul lider politic pledează nevinovat și respinge toate acuzațiile.

Ședința de pronunțare de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este anunțată pentru ora 14:00.

Vlad Plahotniuc a fost reținut în Grecia pe 22 iulie 2025 și extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. În prezent, acesta se află în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.