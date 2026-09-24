„Uite ce bucăți, ce fier”. În ciuda recomandărilor, unii civili s-au apropiat de drona prăbușită la Cernița

Au apărut primele imagini de la locul unde s-a prăbușit una dintre dronele care au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. În urma impactului, vegetația din jur a luat foc.

În imaginile transmise redacției noastre se observă fragmente ale aparatului de zbor căzut la sol, în timp ce în apropiere arde porumbul uscat.

În același timp, mai mulți localnici s-au apropiat de epava dronei și au atins-o, deși autoritățile au recomandat în mod repetat cetățenilor să nu se apropie de obiectele de zbor sau de fragmentele acestora găsite la sol.

Poliția îndeamnă oamenii să păstreze distanța față de obiectele necunoscute sau suspecte și să anunțe imediat Serviciul 112.

Incidentul are loc după ce, în această dimineață, autoritățile au raportat mai multe încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor. Poliția a anunțat ulterior că două explozii au fost auzite în nordul țării, iar una dintre ele a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme din zona localității Cernița, raionul Florești.