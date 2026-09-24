Fermierii din Basarabeasca anunță un protest cu tehnică agricolă

Agricultorii din raionul Basarabeasca intenționează să desfășoare un protest cu folosirea tehnicii și utilajelor agricole.
Manifestația va avea loc vineri, 25 septembrie, începând cu ora 09:00, pe drumul Cimișlia – Basarabeasca, lângă satul Abaclia.
Potrivit Forței fermierilor, agricultorii vor cere menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase și prelungirea licențierii importurilor de cereale și de floarea-soarelui până cel puțin pe 31 decembrie 2026.
Totodată, fermierii vor solicita rambursarea accizei pentru motorina, procurată în perioada 1 iunie – 1 decembrie 2026.
„Asociația susține acest protest și va acorda fermierilor tot suportul necesar pentru apărarea drepturilor lor legitime”, se arată în mesajul Forței Fermierilor.