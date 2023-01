Menczer: Ucraina trebuie să facă tot posibilul pentru a pune capăt atacurilor asupra maghiarilor

Ungaria aşteaptă ca liderii Ucrainei să facă tot posibilul pentru a pune capăt atacurilor împotriva maghiarilor, a declarat Tamás Menczer, secretar de stat responsabil de relaţiile bilaterale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior din Ungaria, vineri, în cadrul unei emisiuni de pe postul public de radio Kossuth.

Reacţia secretarului ungar de stat vine după ce zilele trecute, în raionul Mukachevo din Ucraina au fost îndepărtare nişte steaguri şi inscripţii maghiare, iar contractul de muncă al lui István Schink, director al şcolii de limbă maghiară din Mukachevo, a fost reziliat cu efect imediat, relatează MTI și News.ro.

Tamás Menczer a explicat că, înainte de război, ”privarea de drepturi a comunităţii naţionale maghiare din Ucraina Subcarpatică era, deja, continuă”, lucru care s-a oglindit în modul în care oportunităţile de utilizare a limbii materne, respectiv a educaţiei în limba maternă au fost reduse.

„Noi am acţionat întotdeauna în mod hotărât împotriva acestui lucru, apoi a izbucnit războiul, moment în care am spus că în acest război, partea atacată este Ucraina, astfel că am pus deoparte conflictele care existau între noi”, a declarat ficialul ungar.

În acelaşi timp, ceea ce se întâmplă acum nu poate rămâne fără reacţie, a mai subliniat Tamás Menczer.

Acţiunile anti-maghiare sunt inacceptabile, însă toate acestea s-au întâmplat în raionul Mukachevo, şi nu în toată Ucraina Subcarpatică, a mai adăugat politicianul maghiar.

”Sperăm foarte tare că nu vom întâlni asemenea acţiuni anti-maghiare şi în altă parte”, a spus Menczer.

De asemenea, secretarul ungar de stat a remarcat că în ciuda războiului, Ucraina Subcarpatică este un loc relativ liniştit, şi ar fi minunat dacă toată lumea ar depune eforturi pentru ca acest lucru să nu se schimbe.

Tamás Menczer a spus că dacă Ucraina îşi doreşte să fie membră a UE şi vorbeşte despre valorile europene, aceste lucruri nu sunt compatibile cu înlăturarea drepturilor existente ale comunităţii naţionale maghiare sau a oricărei alte comunităţi naţionale. Retragerea unor drepturi deja dobândite este împotriva tuturor regulilor şi acordurilor internaţionale, a punctat oficialul ungar, relatează sursa citată.

