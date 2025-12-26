Ninsori slabe pe întreg teritoriul țării: Ce maxime anunță meteorologii

Astăzi, vremea în Moldova se prezintă cu cer predominant acoperit și temperaturi scăzute, influențate de un front rece, iar precipitațiile vor fi reduse.

Astăzi, în Chișinău, dimineața a început cu temperaturi coborâte, atingând -8.6°C la ora 5:00. Pe măsură ce ziua înaintează, temperaturile vor crește până la -2.5°C în jurul orei 16:00. Probabilitatea de precipitații crește după prânz, cu un maxim de 70% la ora 15:00, când sunt așteptate ninsori slabe.

Mâine, vremea va aduce schimbări ușoare, cu temperaturi maxime de 1.4°C și minime de -1.1°C. Probabilitatea de precipitații va fi de doar 10%, cu intervale de ninsoare slabă pe parcursul zilei.

Poimâine, temperaturile diurne vor crește la 1.9°C și nocturne la -0.2°C. Probabilitatea de precipitații va crește la 75%, cu aproximativ șase ore de ninsoare slabă prognozate.