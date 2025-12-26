Ușa lui Marco Rubio a rămas închisă pentru Grosu și Popșoi, care au vizitat recent SUA

Recenta vizită în Statele Unite ale Americii a liderului PAS, Igor Grosu, președinte al Parlamentului și a ministrului de Externe, Mihai Popșoi a stârnit un val de critici din partea opoziției, care spune că oficialii nu au fost primiți de nimeni la nivel înalt, peste ocean, iar deplasarea a fost „o irosire de bani publici”. Ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski s-a indignat de criticile opoziției, a spus că aceasta „habar nu are” cum funcționează lucrurile în SUA, dar a confirmat, la Rezoomat de la rlive, că întrevederea „cerută” cu Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, nu a avut loc.

„Mulți habar nu au cum funcționează puterea în SUA, cum funcționează administrația actuală în SUA și cine sunt acești jucători cheie cu care trebuie să te vezi și au o influență importantă asupra procesului de luare a deciziilor.

Deseori acești oameni nici nu pot numi mai mult de două-trei persoane din Statele Unite, președintele, vicepreședintele și secretarul de stat, mai departe habar nu au.

Sunt critici nefondate, pentru că domnul președinte al Parlamentului și ministrul de Externe s-au întâlnit cu toți oamenii care contează pentru Republica Moldova la toate nivelurile.

Singura întâlnire care nu a avut loc a fost cu Secretarul de Stat, Marco Rubio, care era cerută.

În diplomație, de obicei, tu trebuie să lucrezi la agenda unei întâlniri ca aceasta să producă niște rezultate foarte concrete. A fost o întâlnire cu adjuncții Secretarului de Stat și în viitorul apropiat va fi organizată și această întrevedere”, a dat asigurări Kulminski, fără să precizeze un termen atunci când s-a referit la „viitor”.