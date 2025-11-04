Mesajul Martei Kos pe aderarea la UE: Moldova a făcut cele mai însemnate progrese într-un singur an

Moldova a înregistrat cele mai mari progrese într-un singur an dintre toate țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, a declarat comisara europeană, Marta Kos. Oficiala a subliniat că Bruxellesul continuă să lucreze pentru ca, în luna noiembrie, Consiliul UE să poată deschide toate clusterele de negociere pentru Moldova și Ucraina.

„Pentru Moldova și Ucraina, Comisia va continua să lucreze pentru ca Consiliul să poată deschide toate clusterele în noiembrie. Încercăm să găsim soluții pentru asta. Important este ca reformele să nu se oprească. Reformele care au început atât de bine trebuie să continue.

Moldova a făcut progrese pe calea aderării în mod accelerat și a aprofundat în mod semnificativ cooperarea cu UE, în ciuda amenințărilor hibride continue și a încercărilor de a destabiliza țara și de a o abate de la calea europeană. Moldova a făcut cele mai însemnate progrese, în decurs de un an, dintre toate țările.

Ucraina și-a demonstrat angajamentul față de calea europeană. A făcut progrese pe reforme-cheie, deși țara este în război și cad bombe. Admir foarte tare ce reușește să realizeze această țară.

Suntem la fel de stricți cu Ucraina ca și cu toate celelalte țări, însă trebuie să ne gândim că în Ucraina este război. Este în continuare nevoie să se facă progrese în combaterea corupției. E adevărat”, a declarat Marta Kos.