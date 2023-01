Mesajul scurt al armatei ucrainene după lovitura de la Makiivka care a nimicit o cazarmă a rușilor. „Ocupanților, venim după voi!”

Armata ucraineană le-a transmis marți, 3 ianuarie, un mesaj scurt ocupanților ruși, după ce lovitura cu lansatoare HIMARS asupra cazărmii acestora de la Makiivka a produs un val de furie în rândul bloggerilor militari din Rusia.

„Ocupanților, venim după voi!”, a transmis marți ministerul ucrainean al Apărării pe pagina sa de Twitter.

We are coming for you, occupiers! pic.twitter.com/ENELuQXcse

