VIDEO. Masacru în Makiivka, după ce un internat unde erau sute de soldați ruși a fost lovit cu HIMARS. Reacția ironică a ucrainenilor și furia bloggerilor ruși

Luni, bloggerii militari ruși au postat mesaje pline de furie după ce au apărut informații privind moartea a sute de soldați ruși după lovituri cu HIMARS efectuate asupra unui internat al unei foste școli profesionale din Makiivka, un oraș ocupat de lângă Donețk, capitala regiunii cu același nume, transmite Hotnews.

Imagini postate online arată că în locul unde era o clădire extinsă cu două etaje acum sunt doar mormane fumegânde de moloz.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK — (((Tendar))) (@Tendar) January 1, 2023

Daniil Bezsonov, un oficial de rang înalt instalat de Rusia în părțile ocupate din regiunea Donețk, a declarat că clădirea a suferit o „lovitură masivă” din partea unor rachete de fabricație americană în noaptea de Anul Nou, la numai două minute după miezul nopții.

Potrivit informațiilor preliminare, aceasta era folosită ca sediu pentru personal mobilizat, a precizat el, potrivit Reuters.

„Au existat morți și răniți, numărul exact este încă necunoscut. Clădirea în sine a fost grav avariată”, a adăugat Bezsonov pe Telegram. Agenția rusă de știri de stat TASS a susținut că doar 15 persoane au fost rănite.

Reacția ironică a ucrainenilor și furia bloggerilor ruși

Ministerul ucrainean al Apărării a afirmat că nu mai puțin de 400 de ruși au fost uciși acolo „ca urmare a manipulării neglijente a dispozitivelor de încălzire”

Igor Girkin, un fost comandant al trupelor pro-ruse din estul Ucrainei, care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari naționaliști ruși, a spus , de asemenea, că numărul morților este de ordinul sutelor.

În clădire fusese depozitată muniție, care a explodat atunci când cazarma a fost lovită.

„Ceea ce s-a întâmplat în Makiivka este oribil”, a scris furios Arhanghelul Spetznaz Z, un alt blogger militar rus cu peste 700.000 de urmăritori pe Telegram.

„Cui i-a venit ideea de a plasa personal în număr mare într-o singură clădire, unde chiar și un prost înțelege că, chiar dacă se lovește cu artileria, vor fi mulți răniți sau morți?”, a adăugat acesta.

O sursă apropiată conducerii instalate de Rusia în Donețk a declarat pentru Reuters că rapoartele privind victimele au fost exagerate și că bilanțul victimelor pare să fie mai mic de 100 de morți.

Reference on the #Makiivka strike: The building is not especially old, nor is it small. This was a large three-story building primarily of standing poured columns with likely prestressed hollowcore slabs. i/s: https://t.co/WDbHuZyZNq 1|2 pic.twitter.com/Rcqby0r4UB — | osint_east | (@osint_east) January 2, 2023

Before/after photos of the school building in Makiivka where Russia had stationed mobilized troops from the Saratov region, Russian telegram channels report. At midnight on NY, Ukraine destroyed the building – killing an unknown number of Russian troops – with a volley or HIMARs. pic.twitter.com/44ZL1HigQ8 — Christo Grozev (@christogrozev) January 2, 2023

