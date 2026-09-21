Migranți din Tadjikistan, aduși ilegal în Moldova pentru a ajunge în UE

Trei persoane, doi bărbați din Republica Moldova și Armenia și o femeie din Tadjikistan, au fost reținute fiind suspectate că ar fi organizat intrarea și ieșirea ilegală din Republica Moldova a unor migranți tadjici. Cazul este investigat de Poliția de Frontieră, PCCOCS și Inspectoratul General pentru Migrație.

Potrivit anchetei, migranții ar fi venit în Republica Moldova cu intenția de a ajunge ulterior la muncă în Uniunea Europeană. Membrii grupului le-ar fi pus la dispoziție acte de identitate false, prezentate ca fiind emise de Ucraina, și ar fi organizat logistica necesară pentru ieșirea acestora din țară. În schimbul serviciilor, migranții ar fi achitat între 6.500 și 7.000 de euro de persoană.

În perioada aflării în Republica Moldova, aceștia ar fi lucrat la construcția unor blocuri noi din Chișinău, iar ulterior urmau să ajungă în România. Potrivit oamenilor legii, pachetul de servicii oferit de grup ar fi inclus și asistență pentru obținerea pretinsă a statutului de azil.

În urma reținerilor, la solicitarea PCCOCS, judecătorul de instrucție a dispus arest preventiv pentru 30 de zile în cazul femeii de 52 de ani. Potrivit procurorilor, aceasta ar fi fost responsabilă de asigurarea migranților cu acte.

Procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv și în cazul bărbatului din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, care ar fi intermediat achitările migranților, precum și al cetățeanului Armeniei, de 51 de ani. Acesta din urmă ar fi făcut legătura cu persoanele care ar fi fabricat actele false, presupus în Ucraina.

Poliția de Frontieră precizează că investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a altor membri ai grupului.