Mihai Isac: Munițiile din camionul reținut la Albița nu aveau cum să ajungă în Israel

Mihai Isac afirmă că TIR-ul încărcat cu muniții, descoperit la punctul de trecere Albița, nu putea avea ca destinație finală Israelul.

Potrivit acestuia, traseul terestru spre statul israelian este imposibil, iar transportul ar fi atras rapid atenția serviciilor de securitate.

„Nu cred că destinația finală era statul Israel, ar fi imposibil să mergi cu mașina în statul Israel și, cu siguranță, orice încercare de a duce foarte departe aceste arme ar fi atras atenția serviciilor de securitate”, a spus expertul.

Mihai Isac afirmă că încărcătura descoperită de autoritățile române avea mai degrabă ca destinație o regiune în care activează grupări criminale implicate în lupte pentru teritoriu și resurse.

„Destinația finală putea să fie ori zona Balcanilor, ori o zonă din nordul Africii, unde există grupări care se luptă pentru controlul resurselor”, a explicat el.

Expertul subliniază că, în comparație cu regiunile în care au loc conflicte între grupări armate, Republica Moldova nu este expusă unui astfel de nivel de violență. Totuși, dacă transportul ar fi trecut de controalele românești, armele ar fi ajuns la organizații criminale active.

„Dacă nu erau oprite de către autoritățile române, probabil ajungeau la un sediu de elemente criminale. Trebuie să înțelegem că luptele dintre grupările criminale pentru controlul teritoriului, pentru comerțul cu droguri, pentru comerțul cu alte materiale interzise este extrem de dur. Chiar dacă noi nu suntem obișnuiți cu astfel de nivel de violență, sunt zone din apropierea continentului european unde astfel de arme pot aduce un venit destul de important”, a precizat Isac.