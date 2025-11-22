R. Moldova va crea o Agenție Erasmus la Chișinău până în 2028

Republica Moldova urmează să înființeze, până în anul 2028, o Agenție Erasmus la Chișinău, care va permite țării să devină membru deplin al Programului Erasmus+.

Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, reprezentanți ai Ministerului Educației au participat în această săptămână la discuții avansate la Bruxelles privind integrarea completă a Moldovei în programul Erasmus+, un pas necesar în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Este un domeniu de interes major pentru țara noastră. Urmează să creăm o Agenție Erasmus la Chișinău până în 2028. Am pornit procesul alături de colegii de la Bruxelles. Va necesita resurse, dar asta va însemna că Moldova va deveni membru deplin al programului Erasmus+”, a declarat Dan Perciun.

Odată creată Agenția națională, studenții moldoveni vor avea acces la un număr mai mare de burse și mobilități pentru perioade scurte sau semestriale în universități europene. În același timp, profesori și cadre universitare vor putea participa la schimburi de experiență și formare profesională în instituții din UE.

Programul va permite și circulația inversă, adică studenți din statele UE vor putea veni temporar la studii în universitățile din Republica Moldova.

„Asta înseamnă mai multe mobilități academice pentru studenți și profesori, dar și posibilitatea ca studenți din Uniunea Europeană să vină în universitățile noastre”, a explicat ministrul.

Tot în această săptămână, reprezentanți ai MEC au participat la un atelier multilateral la Bruxelles dedicat pregătirii țărilor candidate pentru asocierea deplină la program.

Ludmila Pavlov, secretar general adjunct al MEC, afirmă că participarea Republicii Moldova este un pas important pentru consolidarea capacităților instituționale și modernizarea sistemului educațional.

„Acest lucru va contribui la extinderea oportunităților de mobilitate, cooperare și formare pentru studenți, profesori și instituțiile de învățământ din țara noastră”, a precizat ea.

În cadrul seminarului, experți din Lituania, Croația, Slovacia și Serbia au împărtășit experiența lor privind crearea și gestionarea Agențiilor Naționale Erasmus+ și etapele necesare pentru aderarea la program.

Noul ciclu al programului va oferi țării noastre acces la noi instrumente de finanțare pentru:

învățământul superior;

învățământul general;

educația profesional-tehnică;

tineret;

sport.

Erasmus+ pune accent pe incluziunea socială, tranziția verde și digitală și implicarea tinerilor în viața democratică.

Programul dispune de un buget de 26,2 miliarde de euro pentru perioada 2021 – 2027, completat de alte 2,2 miliarde de euro din fonduri suplimentare ale UE.