Primele imagini cu cele patru persoane reținute în cazul camionului cu muniții de la vama Albița

22 noiembrie 2025
Persoanele reținute în cazul răsunător de contrabandă cu muniții, descoperit la vama cu România, au fost aduse în fața magistraților. Procurorii cer mandate de arest.

Primul care a fost adus pentru audieri a fost Darii Maxim, care a participat la emisiunea șef la cuțite. Ulterior, a fost adusă pentru audieri o altă persoană reținută în cazul camionului cu muniții, dar și Valeriu Buga. Doar ultimul a menționat că va coopera cu ancheta.

Procurorii cer arest preventiv pentru 30 de zile pentru toate cele patru persoane reținute.

