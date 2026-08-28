Captură de proporții în România: Peste 3 milioane de țigarete cu marcaje inclusiv din Moldova, ascunse în camioane, printre pește și încălțăminte

Peste 3,3 milioane de țigarete au fost descoperite într-un camion și o autoutilitară, în județul Buzău din România. 2,56 milioane de țigarete erau ascunse printre paleții cu pește congelat, iar alte 777.720 — într-o autoutilitară cu încălțăminte. Acestea din urmă aveau timbre de acciz emise de autoritățile din Republica Moldova.

Potrivit autorităților din România, peste 3,3 milioane de țigarete au fost descoperite în două vehicule, în localitatea Săpoca, județul Buzău. Marfa de contrabandă era ascunsă printre cutii cu pește congelat și încălțăminte.

Într-un camion condus de un cetățean grec, în vârstă de 53 de ani, au fost găsite 2.560.000 de țigarete fără marcaje fiscale emise de autoritățile române. Acestea erau ascunse în spatele paleților cu pește congelat.

Alte 777.720 de țigarete au fost descoperite într-o autoutilitară cu încălțăminte, condusă de un cetățean român de 30 de ani. Aceste țigarete aveau marcaje fiscale emise de autoritățile din Republica Moldova.

Cei doi șoferi au fost reținuți și sunt cercetați pentru contrabandă și deținerea de țigarete peste limitele legale, în afara unui antrepozit fiscal. Aceștia urmează să fie prezentați procurorilor, cu propunere de arestare preventivă.

Bunurile au fost indisponibilizate, iar prejudiciul estimat de autoritățile române se ridică la 3.310.212 lei.