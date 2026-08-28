Sindicatele din educație renunță la protestul anunțat pe 1 septembrie. Care e motivul

Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) a decis suspendarea acțiunilor de protest anunțate pentru 1 septembrie. Sindicatele spun că vor acorda prioritate dialogului cu autoritățile, după ce premierul Vasile Tofan și-a asumat majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din Educație, începând cu 1 ianuarie 2027.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței lărgite a Biroului Executiv al FSEȘ, cu participarea liderilor sindicali din teritoriu, după consultarea organizațiilor sindicale afiliate.

Potrivit Federației, majoritatea membrilor de sindicat s-au pronunțat pentru suspendarea manifestațiilor programate pentru începutul noului an școlar și pentru continuarea revendicărilor pe calea negocierilor.

Decizia vine după protestul organizat la 19 august, prin care angajații din Educație și Știință au cerut majorarea salariilor și soluționarea problemelor salariale din sistem.

„Angajații din Educație și Știință au transmis un mesaj ferm: salariile din ramură trebuie majorate, iar problemele salariale nu mai pot fi amânate”, precizează FSEȘ.

Unul dintre principalele argumente care au stat la baza suspendării protestelor este, potrivit sindicatelor, angajamentul exprimat de premierul Vasile Tofan privind creșterea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv ale celor din sistemul educațional, de la 1 ianuarie 2027.

În aceste condiții, Federația consideră că trebuie oferită „o șansă reală” dialogului social și negocierilor pentru identificarea unor soluții concrete privind remunerarea angajaților.

Prima rundă de negocieri urmează să aibă loc chiar pe 1 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură FSEȘ–Ministerul Educației și Cercetării. La reuniune va participa și prim-ministrul Vasile Tofan.

Sindicatele subliniază însă că suspendarea manifestațiilor nu înseamnă renunțarea la revendicările formulate anterior.

„Să fie clar: suspendarea protestelor nu înseamnă renunțarea la revendicări!”, se arată în comunicatul Federației.

FSEȘ anunță că va monitoriza respectarea angajamentelor asumate de autorități și va insista ca discuțiile cu Ministerul Educației și Cercetării și cu celelalte instituții responsabile să se desfășoare transparent și să conducă la măsuri concrete.

În special, sindicatele solicită ca promisiunea privind majorarea salariilor de la 1 ianuarie 2027 să fie transpusă în decizii oficiale.

„Dialogul este prioritar, dar rezultatul trebuie să fie concret”, afirmă Federația.

Totodată, FSEȘ avertizează că ar putea reveni la proteste dacă angajamentele asumate de autorități nu vor fi respectate sau dacă negocierile nu vor conduce la rezultate care să răspundă revendicărilor angajaților din Educație și Știință.

Pe 19 august, Federația Sindicală a Educației și Științei a organizat o acțiune de protest, în cadrul căreia participanții au cerut creșteri salariale și soluții concrete pentru problemele acumulate în sistem. După manifestație, FSEȘ a anunțat că ar putea continua acțiunile sindicale, inclusiv la începutul noului an de studii.

Protestele planificate pentru 1 septembrie urmau să fie o nouă etapă a presiunilor exercitate asupra autorităților. Acestea au fost însă suspendate după ce premierul Vasile Tofan a anunțat intenția Guvernului de a majora, de la 1 ianuarie 2027, salariile angajaților din sectorul bugetar, inclusiv ale celor din Educație.

Sindicatele spun că așteaptă acum ca promisiunea să fie transformată în decizii concrete, iar negocierile care încep la 1 septembrie vor fi decisive pentru stabilirea următorilor pași.