Mii de profesori protestează la București împotriva noii legi a salarizării

Mii de profesori și alți angajați din sistemul de învățământ protestează miercuri în fața Guvernului și a Parlamentului României, nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Potrivit surselor sindicale, la manifestație sunt așteptate aproximativ 20.000 de persoane.

Organizațiile sindicale din educație, care susțin că reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământ și cercetare, cer retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Liderii sindicali afirmă că documentul încalcă angajamentele asumate anterior față de angajații din educație și avertizează că vor urma noi proteste dacă proiectul nu va fi modificat.

Vicepreședintele uneia dintre federațiile sindicale din educație, George Purcaru, a declarat că sindicaliștii nu au găsit înțelegere în discuțiile cu Ministerul Muncii privind poziționarea personalului din educație în grila de salarizare și a cerut retragerea de urgență a proiectului de lege. Acesta a avertizat că, în lipsa unei finanțări corespunzătoare, educația va avea de suferit în următorii ani și a precizat că sindicatele nu exclud alte forme de protest.

Sindicaliștii reclamă că proiectul ignoră prevederile adoptate după protestele din educație din 2023, potrivit cărora salariul profesorului debutant trebuia raportat la salariul mediu brut pe economie. De asemenea, ei susțin că nu sunt respectate înțelegerile convenite în 2024 cu Ministerul Muncii și Banca Mondială, conform cărora salariul maxim al unui profesor cu gradul I și vechime maximă ar fi trebuit echivalat cu cel al unui medic specialist. Potrivit acestora, noua grilă de salarizare prevede o diferență de aproximativ 4.000 de lei românești în defavoarea profesorilor.

Reprezentanții din educație critică și eliminarea sau diminuarea unor drepturi salariale, printre care indemnizația pentru titlul științific de doctor, unele indemnizații acordate profesorilor care predau în regim simultan sau în zone izolate și stabilirea unei sume fixe de aproximativ 400 de roni brut pentru activitatea de diriginte. Totodată, ei susțin că proiectul se adaugă măsurilor de austeritate adoptate anterior în educație, precum majorarea normei didactice, creșterea numărului de elevi la clasă și reducerea tarifelor pentru plata cu ora.

Sindicaliștii avertizează că, dacă proiectul nu va fi retras și renegociat cu viitorul Guvern, există riscul declanșării unor noi acțiuni de protest în sistemul de învățământ.