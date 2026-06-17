Mită pentru a fi scutiți de BAC-ul la informatică? CNA face percheziții

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a procurorilor, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție în procesul de organizare și susținere a examenelor internaționale Certiport.

Potrivit CNA, ancheta a fost inițiată după apariția unor suspiciuni că, în perioada martie–aprilie 2026, un profesor din cadrul unei entități autorizate să organizeze examene Certiport, împreună cu alte persoane, ar fi pretins și primit bani de la elevi și studenți pentru a le garanta promovarea examenelor și obținerea certificatelor internaționale.

Conform materialelor cauzei, sumele remise prin intermediari ar fi variat între 3.500 și 12.000 de lei. Certificările respective le-ar fi permis beneficiarilor să fie scutiți de examenul de Bacalaureat la disciplina informatică și să primească nota „10” din oficiu.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au identificat 15 elevi și studenți care ar fi beneficiat de schema investigată. Potrivit probelor acumulate, aceștia ar fi obținut certificatele internaționale prin încălcarea procedurilor legale de certificare, după care le-ar fi prezentat autorităților competente pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de regulament.

CNA precizează că organul de urmărire penală examinează faptele sub aspectul infracțiunilor de luare și dare de mită în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale.

La această etapă sunt efectuate percheziții și alte acțiuni procesual-penale pentru administrarea probelor, stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Autoritățile subliniază că toate persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție și sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.