Alertă SIS: Serviciile secrete ruse colectează datele moldovenilor pentru escrocherii

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate în masă de serviciile speciale ale Federației Ruse și utilizate ulterior în operațiuni de fraudă.

Instituția anunță că deține informații care indică existența unui proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale ruse.

Potrivit SIS, informațiile sunt obținute din mai multe surse, inclusiv din baze de date private vândute ilegal pe Dark Web, din date extrase prin spargerea unor servere private, dar și din baza de date colectată de grupul criminal organizat „Șor” în ultimii ani, care conține datele personale a circa 145.000 de cetățeni.

„Evaluarea informațiilor deținute indică asupra unor baze de date detaliate care conțin nume și prenume, adrese de e-mail, telefon, adrese de domiciliu, dar și copii ale actelor de identitate”, precizează SIS.

Instituția susține că informațiile colectate sunt transmise grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră și sunt utilizate pentru escrocherii și sustragerea banilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor, precum și a sumelor de bani în numerar.

Totodată, SIS afirmă că aceste acțiuni fac parte dintr-un război hibrid îndreptat împotriva Republicii Moldova.

„Aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de insecuranță și neîncredere în societate”, se arată în comunicatul instituției.

În acest context, Serviciul de Informații și Securitate îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale unor persoane necunoscute sau unor presupuse companii care promit câștiguri rapide din investiții, să nu divulge parole și alte date de securitate prin telefon și să verifice suplimentar orice situație în care li se solicită coduri sau bani.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze de urgență astfel de situații suspecte la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apel la Serviciul 112.

SIS mai anunță că instituțiile statului și instituțiile financiar-bancare au fost informate și vor întreprinde măsuri de precauție.