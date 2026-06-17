Schemă de trecere ilegală în Moldova prin Transnistria, destructurată în Ucraina

Un tânăr de 26 de ani din regiunea Odesa este cercetat de autoritățile ucrainene după ce ar fi organizat o schemă de trecere ilegală a frontierei pentru bărbații supuși mobilizării, promițându-le că îi poate ajuta să ajungă în Republica Moldova.

Potrivit Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, acesta le-ar fi spus clienților că îi poate scoate din țară printr-un punct oficial de trecere, folosind ștampile false aplicate în pașapoarte.

Pentru serviciile sale, tânărul cerea 20.000 de dolari. Banii urmau să fie achitați în mai multe etape: mai întâi, clientul transfera un avans de 3.000 de hrivne, echivalentul a aproximativ 66 de dolari, pe un card bancar, apoi îi înmâna încă 400 de dolari la o întâlnire față în față. Restul sumei trebuia achitat după sosirea în Republica Moldova.

Potrivit anchetatorilor, în locul traversării legale promise, organizatorul l-a condus pe client pe jos spre segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene.

În momentul în care primea o nouă tranșă de bani, acesta a fost reținut în flagrant de angajații Serviciului de Grăniceri, în colaborare cu Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Suspectul a fost pus oficial sub învinuire pentru organizarea trecerii ilegale a persoanelor peste frontiera de stat, infracțiune prevăzută de articolul 332 din Codul penal al Ucrainei.

Instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv, însă i-a oferit posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune. Cercetările continuă.