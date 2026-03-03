A început nebunia în piețele internaționale: Prețul petrolului a bubuit, iar bursele sunt în cădere abruptă

Preţurile petrolului au explodat luni, Brent urcând cu până la 13%, la 82,37 dolari/baril, cel mai mare nivel de la începutul lui 2025, iar WTI crescând cu peste 12%, în contextul războiului din Iran, relatează Reuters.

Escaladarea războiului dintre SUA, Israel şi Iran a oprit producţia în mai multe instalaţii petroliere şi de gaze din Orientul Mijlociu şi a perturbat grav navigaţia în Strâmtoarea Ormuz, declanşând un val global de scumpiri pe pieţele de energie.

Preţurile petrolului şi ale gazelor naturale au crescut puternic luni, după ce atacurile Israelului şi ale SUA asupra Iranului, urmate de represalii ale Teheranului, au forţat închiderea unor instalaţii petroliere şi de gaze din Orientul Mijlociu şi au perturbat navigaţia în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Creşterea rapidă a preţurilor a sporit temerile privind o nouă rundă de inflaţie globală, o eventuală lovitură pentru redresarea economică şi o posibilă majorare a preţurilor la benzină în SUA, un risc politic major pentru preşedintele Donald Trump înaintea alegerilor parţiale din noiembrie.

PRODUCŢIE OPRITĂ, NAVE BLOCATE ÎN ORMUZ

Conflictul a dus la închiderea celei mai mari rafinării saudite după un atac cu drone, Qatarul a oprit producţia de GNL, iar QatarEnergy se pregăteşte să declare forţă majoră pe transporturile de GNL.

Aproximativ 150 de nave au rămas blocate în largul Strâmtorii Ormuz, după moartea unui marinar şi avarierea a cel puţin trei petroliere.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un nod critic al comerţului global: circa o cincime din cererea mondială de petrol şi aproximativ 20% din GNL sunt transportate prin acest coridor. Analiştii avertizează că rutele terestre alternative nu pot compensa blocajele maritime.

PE PIEŢELE DE GAZE: SALTURI DE 40% ÎN EUROPA, 39% ÎN ASIA

La hub-ul TTF din Olanda, preţul european de referinţă al gazelor a urcat cu peste 40%, la 45,38 euro/MWh. Pe piaţa asiatică, preţurile GNL au crescut cu 39%, markerul JKM ajungând la 15,068 dolari per mmBtu.

OIL SUPPLY, DEOCAMDATĂ ADECVATĂ

AIE şi alţi analişti consideră că piaţa este încă bine aprovizionată, iar producţia suplimentară din SUA, Guyana şi OPEC+ ar putea depăşi cererea globală în 2026. Totuşi, petrolul Brent este deja cu peste 19% mai scump de la începutul anului, iar WTI cu aproximativ 17%.

Previziunile variază: Citi vede preţul, petrolului Brent între 80–90 dolari/baril pe parcursul săptămânii, în timp ce JPMorgan estimează că o blocare de 3–4 săptămâni a traficului prin Ormuz ar putea împinge cotaţiile peste 100 dolari/baril.

Bursele europene au scăzut drastic

Acţiunile europene au închis luni în teritoriu negativ, pe măsură ce pieţele globale au scăzut după atacurile extinse lansate în weekend de SUA şi Israel asupra Iranului, transmite CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a închis cu aproape 1,7% mai jos, toate marile burse europene fiind în declin. Exportatorii norvegieni de petrol şi gaze Vår Energi şi Equinor au crescut cu 6%, respectiv 8%, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală cu energie.

Titlurile companiilor de apărare au închis mixt, reducând o parte din câştigurile anterioare. Producătorul britanic BAE Systems a avansat cu 6%, în timp ce Saab din Suedia a scăzut cu 0,5%. Grupul italian Leonardo a urcat cu aproape 3%, iar producătorul german Renk a crescut cu peste 3%. Avio, companie aerospaţială italiană, a închis în scădere cu 1%.

Companiile din sectorul de travel şi turism au suferit corecţii masive, pe fondul perturbărilor globale continue. Operatorul de croaziere Carnival PLC a scăzut cu 8%, International Consolidated Airlines cu peste 5%, TUI AG cu aproape 10%, iar Lufthansa cu 5%.