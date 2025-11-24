Militarii moldoveni vor participa la parada cu prilejul Zilei Naționale a României

Un contingent de militari moldoveni a plecat astăzi la București pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României.

Potrivit Ministerului Apărării, detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menținere a Păcii „Căști Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Compania Garda de Onoare.

Formația Armatei Naționale va fi condusă de locotenentul major Boris Răileanu, de curând revenit din misiunea de menținere a păcii EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina.

Astfel, contingentul de moldoveni va defila în Piața Arcul de Triumf din București, alături de militarii români și de detașamente străine dislocate în România.

De menționat că Republica Moldova participă la parada militară din România începând cu anul 2014.