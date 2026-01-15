Ministrul Culturii spune că ar susține unirea Moldovei cu România în cazul unui referendum

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că ar susține unirea Republicii Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum pe acest subiect.

Într-o declarație pentru postul „Primul în Moldova”, ministrul a menționat că, deși scenariul este unul ipotetic, el ar vota „pentru”, fără rezerve, la fel ca președinta Maia Sandu, care anterior s-a exprimat public în acest sens.

Totodată, Cristian Jardan a subliniat că poziția sa nu trebuie interpretată ca o lipsă de atașament față de Republica Moldova: „Asta nu înseamnă nici într-un caz că nu îmi iubesc țara, nu iubesc Republica Moldova, nu-mi doresc ca Republica Moldova să devină un stat integru, un stat bogat, dezvoltat”.

Amintim că, într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, întrebată dacă susține unirea cu România, a răspuns fără să ezite: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

Sandu a oferit argumente în acest sens: „Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”.

Ulterior, politicianul și deputatul român Alexandrin Moiseev s-a pronunțat în favoarea organizării unui referendum privind unificarea României cu Republica Moldova.