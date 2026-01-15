MAE explică ce înseamnă decizia SUA de a suspenda vizele de imigrare pentru Moldova

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că autoritățile Statelor Unite ale Americii vor suspenda temporar, începând cu 21 ianuarie 2026, eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv ai Republicii Moldova.

Potrivit MAE, decizia are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor privind accesul la asistență publică („public charge”). Măsura nu reprezintă o interdicție generală de intrare sau de călătorie în SUA.

Ministerul precizează că vizele de imigrare deja emise rămân valabile, iar vizele neimigrante — pentru turism, studii, muncă sau afaceri — nu sunt afectate și vor continua să fie procesate în regim obișnuit. De asemenea, cererile pentru vize de imigrare pot fi în continuare depuse și intervievate, însă eliberarea efectivă a documentelor este suspendată temporar.

MAE subliniază că impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat, întrucât numărul vizelor de imigrare eliberate anual la Chișinău este relativ redus.

Vizele de imigrare permit stabilirea permanentă în Statele Unite, spre deosebire de vizele neimigrante, care sunt destinate șederilor temporare. Pentru informații actualizate, cetățenii sunt îndemnați să consulte pagina Ambasadei SUA la Chișinău și platforma oficială travel.state.gov.