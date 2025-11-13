Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar crește cu puțin peste 300 de milioane de lei

Ministrul Finanțelor a explicat în Parlament cu cât va crește deficitul bugetar, după rectificările operate astăzi la bugetul de stat pentru anul 2025. „Raportat la buget, o să facem acuși matematică împreună. Crește deficitul cu 300 și… puțin milioane”, a spus Andrian Gavriliță.

„După aceste modificări, cu cât crește deficitul, raportat la buget, nu la PIB?”, a întrebat Vasile Tarlev, deputat neafiliat.

„La PIB – 5,2. – Nu la PIB, la buget!? – La buget – o să facem acuși matematica împreună cu dvs.

Soldul vă spun – de la aproape 18 miliarde ajunge la 18,2, o majorare cu 300 și patru… și puțin, crește deficitul cu 300 și puțin milioane”, a spus, cam încurcat, ministrul Finanțelor.