Actualitate

Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar crește cu puțin peste 300 de milioane de lei

Photo of Timpul.md Timpul.md13 noiembrie 2025
0 0

Ministrul Finanțelor a explicat în Parlament cu cât va crește deficitul bugetar, după rectificările operate astăzi la bugetul de stat pentru anul 2025. „Raportat la buget, o să facem acuși matematică împreună. Crește deficitul cu 300 și… puțin milioane”, a spus Andrian Gavriliță.

„După aceste modificări, cu cât crește deficitul, raportat la buget, nu la PIB?”, a întrebat Vasile Tarlev, deputat neafiliat.

„La PIB – 5,2. – Nu la PIB, la buget!? –  La buget – o să facem acuși matematica împreună cu dvs. 

Soldul vă spun – de la aproape 18 miliarde ajunge la 18,2, o majorare cu 300 și patru… și puțin, crește deficitul cu 300 și puțin milioane”, a spus, cam încurcat, ministrul Finanțelor.

Photo of Timpul.md Timpul.md13 noiembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *