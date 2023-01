Mitropolitul Vladimir „întoarce armele”: „Nu m-am rugat niciodată pentru Putin. Dacă ar fi atacată Moldova, aș binecuvânta Armata Națională”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, susține că nu s-a rugat niciodată pentru președintele rus, Vladimir Putin. Totodată, el menționează că dacă ar fi atacată Republica Moldova, el va binecuvânta Armata Națională. „În caz că, Doamne ferește, se extinde războiul spre noi – eu sunt obligat să binecuvântez armata noastră pentru a ne apăra țara” , a declarat Mitropolitul Moldovei în cadrul unui interviu pentru DW.com.

„DW: Am sesizat că ați numit „război și agresiune” ceea ce are loc în Ucraina, nu „operațiune militară specială” cum o numește patriarhul rus.

ÎPS Vladimir: Da. Am fost acuzat că mă rog pentru patriarh. Eu la fiecare Sfântă Liturghie citesc o rugăciune specială în care cer milă asupra bisericii și mă rog să se termine războiul din Ucraina. Și nu mă feresc să spun clar „războiul din Ucraina” în acea rugăciune.

DW: Dar în Rusia știți că evită toți să numească război ceea ce se întâmplă în Ucraina…

ÎPS Vladimir: Da. Noi avem o biserică a noastră în Rusia. Am rugat conducerea Patriarhiei să ne dea o biserică și ne-au dat-o în 2015. Eram acolo și am citit rugăciunea în timpul Liturghiei pentru cei bolnavi. Iar la Chișinău am fost acuzat că m-am rugat pentru Putin. Eu nu m-am rugat niciodată pentru Putin! Vă spun asta sincer, iată, cu Maica Domnului la piept.

DW: Dar ce a fost atunci, în octombrie 2022, la mănăstirea aceea de lângă Moscova când ați condus Liturghia festivă?

ÎPS Vladimir: Este vorba de Mănăstirea Sfânta Treime din Sergiev-Posad…

Și în știri așa a apărut că v-ați rugat pentru sănătatea lui Putin iar pe 14 octombrie patriarhul Kiril v-a decorat cu una dintre cele mai înalte distincții ale Patriarhiei Moscovei – Ordinul Patriarhal, „Cuviosul Serafim de la Sarov”, gr. I.

DW: Am văzut un interviu în care spuneți că vă rugați pentru patriarh și pentru armată. Pentru care armată vă rugați Dvs?

ÎPS Vladimir: Pentru Armata Națională a Republicii Moldova. Ne rugăm pentru conducerea țării și pentru armata noastră. Patriarhul este conducătorul întregii biserici și uzanțele mă obligă să-l pomenesc la slujbă. Și eu nu spun: „Doamne, dă-i putere să facă ceea ce face”, ci mă rog ca Dumnezeu să dea înțelepciune.

DW: Dar Dvs nu puteți să nu vedeți atitudinea patriarhului rus față de război. El justifică acest război, fapt pentru care a fost blamat public nu o dată. Sufletește, chiar nu simțiți nici un disconfort când vă rugați pentru cineva care justifică războiul? Un război în care mor civili, copii…

ÎPS Vladimir: Greutăți sufletești am. Dar eu mă uit la păcatele mele și mă rog pentru conducerea și armata noastră. Dar în caz că, Doamne ferește, se extinde războiul spre noi – eu sunt obligat să binecuvântez armata noastră pentru a ne apăra țara.

DW: Pe de o parte spuneți că, dacă am fi în pericol, v-ați ruga pentru armata noastră, dar acum vă rugați pentru patriarhul Rusiei, care justifică agresiunea contra ucrainenilor… Dar dacă ne-ar ataca Rusia pe noi, v-ați mai ruga pentru patriarhul Kiril?

ÎPS Vladimir: Patriarhul ar fi cu țara lui – eu cu țara mea. Și eu m-aș ruga pentru țara mea și conducerea țării mele”, se arată în interviu.

