Mitul „curentului mai ieftin noaptea”, demontat: când scad și când nu scad facturile la electricitate

Folosirea electrocasnicelor mari pe timp de noapte nu aduce automat economii la factura de energie electrică pentru majoritatea consumatorilor casnici din Republica Moldova. Precizarea este valabilă inclusiv pentru abonații Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord, care sunt adesea convinși că simpla mutare a consumului după miezul nopții reduce costurile.

Potrivit Centrul Național pentru Energie Durabilă, economiile la factură nu depind doar de ora la care sunt utilizate electrocasnicele. Contează un cumul de factori, precum clasa de eficiență energetică a aparatelor, durata de funcționare, obiceiurile de consum, confortul termic din locuință și măsurile concrete de eficiență energetică aplicate.

CNED subliniază că tarifele diferențiate zi/noapte nu sunt obligatorii pentru toți consumatorii. Acestea reprezintă un drept opțional, aplicabil doar celor care dispun de contoare inteligente, capabile să înregistreze consumul pe intervale orare, și care solicită expres activarea acestui mecanism. În lipsa acestor condiții, energia electrică este facturată la un tarif unic, indiferent de ora consumului.

Tarifele diferențiate au fost aprobate de ANRE și se aplică din 20 ianuarie 2025, exclusiv pentru Premier Energy și FEE-Nord. Astfel, pentru Premier Energy, tariful este de 4,32 lei/kWh ziua și 3,31 lei/kWh noaptea, iar pentru FEE-Nord – 4,89 lei/kWh ziua și 3,90 lei/kWh noaptea. ANRE precizează însă că nu poate fi ales doar tariful de noapte, factura fiind calculată în funcție de consumul real înregistrat pe ambele intervale.

Autoritățile insistă pe evitarea orelor de vârf, dimineața între 07:00 și 11:00 și seara între 18:00 și 23:00, deoarece în aceste intervale energia este importată la prețuri mai mari, inclusiv de pe bursa OPCOM din România. Reducerea consumului atunci scade presiunea asupra rețelei și contribuie la stabilitatea tarifelor pe termen mediu, chiar dacă beneficiul nu se vede imediat pe factura individuală.

Cele mai mari avantaje ale tarifelor zi/noapte le obțin consumatorii care pot muta o parte semnificativă a consumului pe timp de noapte, agenții economici cu procese energofage și utilizatorii cu contoare inteligente. „Marea majoritate a întreprinderilor au instalate contoare inteligente, ceea ce le permite să-și programeze activitatea pentru a beneficia de tarife mai mici”, a explicat secretarul de stat Constantin Borosan.

Pentru majoritatea gospodăriilor din Republica Moldova, ideea că „noaptea e mai ieftin” rămâne un mit aplicabil doar în anumite condiții. Mutarea consumului pe timp de noapte ajută sistemul energetic, dar nu garantează automat economii la factură fără contor inteligent și tarif diferențiat activ.