Tragedie într-o carieră din satul Speia: Un muncitor a murit strivit de un utilaj

Un bărbat de 55 de ani și-a pierdut viața în timp ce descărca o cupă cu amestec de nisip și pietriș în satul Speia. La volanul încărcătorului de model „Chang Ling” se afla un bărbat de 44 de ani, care efectua manevre de mers cu spatele. Acesta avea puțină experiență în operarea utilajelor speciale, fiind ajutat de colegul său.

La un moment dat, în circumstanțe care urmează să fie stabilite, muncitorul de 55 de ani a căzut din cabină și a ajuns între cupa utilajului și roata din față stânga.

Șoferul nu a observat că partenerul său a căzut și și-a continuat manevra. În urma traumelor suferite, victima a decedat pe loc, înainte de sosirea ambulanței.

Potrivit autorităților, șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatele au arătat că acesta nu se afla în stare de ebrietate în momentul producerii tragediei.

Circumstanțele exacte sunt investigate de oamenii legii.