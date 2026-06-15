PAS Chişinău l-a propus pe primarul de Stăuceni pentru funcția de primar al capitalei la alegerile din 2027

Fracțiunea PAS l-a înaintat astăzi pe Alexandru Vornicu pentru funcția de președinte al Organizației Municipale Chișinău și și-a exprimat susținerea unanimă pentru candidatura sa la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 2027.

Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni.

Potrivit formațiunii, edilul a crescut bugetul localității de patru ori, a atras fonduri europene și a transformat comuna Stăuceni într-un model de dezvoltare.

„La alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, Alexandru Vornicu a fost reales în funcția de primar al orașului Stăuceni din primul tur, cu peste 77% din voturi. Sub conducerea sa, Stăuceni a trecut la un model de administrație orientată spre cetățeni și modernizare urbană prin atragerea de fonduri externe. Regulile stricte pentru dezvoltatori au scos orașul Stăuceni din zona scandalurilor imobiliare și l-au transformat într-un șantier de dezvoltare structurală”, se arată în comunicatul PAS.

La rândul său, Alexandru Vornicu le-a mulțumit colegilor pentru încrederea acordată.

„Este o responsabilitate foarte mare. Vreau să aduc în municipiul Chișinău ceea ce am construit la Stăuceni: fonduri europene, proiecte și o primărie deschisă pentru oameni. Chișinăuienii așteaptă un plan de dezvoltare serios și o administrare corectă”, a declarat Alexandru Vornicu.

Alegerile locale generale din Republica Moldova urmează să aibă loc în anul 2027.