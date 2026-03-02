Moldova are zăcăminte de petrol și gaze. Cât extragem și cum folosim aceste resurse

Republica Moldova extrage anual cantități reduse de petrol și gaze, iar impactul economic al acestor activități este limitat. Datele oficiale arată că, în 2024, din sudul țării au fost extrase aproximativ 40,5 mii de tone de petrol și 51 de mii de metri cubi de gaz combustibil.

Potrivit expertului economic Ion Preașcă, aceste volume reprezintă mai puțin de 1% din consumul național de produse petroliere. Republica Moldova consumă anual peste un milion de tone de produse petroliere, iar extracția internă are o importanță strict locală.

Expertul a explicat că, până în 2022–2023, exploatarea zăcămintelor era realizată de o companie privată care a intrat ulterior în faliment, iar în ultimii ani activitatea a trecut în gestiunea statului, fără o creștere semnificativă a producției.

Petrolul extras era procesat anterior la rafinăria din Comrat, iar produsele rezultate – motorină și păcură – erau utilizate pentru consum intern, inclusiv de către centralele electrotermice. În lipsa cumpărătorilor, produsele erau exportate, însă rețelele de distribuție sunt limitate.

În raionul Cantemir, la Victorovca, sunt exploatate zăcăminte de gaze, însă volumele sunt reduse – câteva mii de metri cubi anual, suficiente doar pentru consumul unor localități din zonă. Potrivit calculelor expertului, acestea reprezintă aproximativ 0.1% din consumul anual al țării.

De-a lungul anilor, au existat mai multe tentative de identificare a unor rezerve mai mari, inclusiv în colaborare cu companii americane. Un contract semnat în urmă cu peste 30 de ani a dus la forarea unor sonde, fără rezultate relevante. Ulterior, o altă companie a efectuat prospecțiuni, însă ar fi fost necesare foraje la adâncimi de trei–patru kilometri, ceea ce presupunea investiții considerabile.

În 2017, un nou acord cu o companie americană viza prospecțiuni pe aproape jumătate din teritoriul Republicii Moldova, însă și această inițiativă s-a încheiat fără descoperiri comerciale.

Potrivit datelor Ministerului Mediului, extracția de petrol a variat în ultimii ani: aproximativ 5.032 tone în 2020, 4.972 tone în 2021 și 4.652 tone în 2022. În 2023 nu au fost efectuate extracții, iar în 2024 activitatea a fost reluată, ajungând la 40.5 mii de tone.

În cazul gazului combustibil, în 2021 au fost extrase 77 de mii de metri cubi, în 2022 – 92 de mii de metri cubi, iar în 2024 volumul a scăzut la 51 de mii de metri cubi.