Moldova cere sprijin Israelului pentru recuperarea activelor furate de Șor

Premierul Dorin Recean a discutat telefonic cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu luni, 25 august. Printre altele, prim-ministrul a solicitat sprijinul Israelului pentru identificarea și recuperarea activelor pe care „grupul criminal Șor” le-ar fi sustras din R. Moldova.

„Dorin Recean a punctat cooperarea autorităților responsabile din ambele țări pentru identificarea și recuperarea activelor furate din Republica Moldova de către grupul criminal Șor”, se menționează în comunicatul Guvernului.

Totodată, discuțiile au vizat și situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel, precum și măsurile necesare pentru a le asigura siguranța, bunăstarea și respectarea condițiilor de muncă. În prezent, aproximativ 15 mii de cetățeni moldoveni muncesc în Israel, a specificat Executivul.

De asemenea, oficialii au abordat organizarea anuală a pelerinajului evreilor hasidici, convenind ca partea israeliană să suporte cheltuielile legate de securitate și logistică. Evenimentul implică trecerea prin Aeroportul Internațional Chișinău a mii de pelerini care se îndreaptă spre localitatea Uman din Ucraina pentru a sărbători Noul An Evreiesc.

Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, a părăsit R. Moldova în vara anului 2019 și s-a stabilit ulterior în Israel. Chișinăul a solicitat extrădarea sa. În februarie 2025, ministrul de Externe din Israel, Gideon Moshe Sa’ar, declara într-o vizită la Chișinău că Ministerul Justiției de la Tel Aviv a finalizat procesarea dosarului de extrădare a fugarului Ilan Șor, motiv pentru care acesta ar fi fugit în Rusia.