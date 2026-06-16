Moldova importă mult mai mult decât exportă: Deficitul a depășit 2,2 miliarde de euro

Deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a ajuns la 2,247 miliarde de euro în primele patru luni ale anului 2026, fiind cu 70,8 milioane de euro mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. În același timp, exporturile au crescut cu 10,9%, iar importurile cu 5,7%.

Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2026, exporturile de mărfuri au însumat 269,6 milioane de euro, în scădere cu 9,6% față de luna martie, dar în creștere cu 13,5% comparativ cu aprilie 2025.

Importurile realizate în aprilie au constituit 912,1 milioane de euro, fiind cu 2,2% mai mici decât în martie și cu 19,1% mai mari față de luna aprilie a anului trecut.

În ianuarie-aprilie 2026, exporturile de mărfuri au totalizat 1,118 miliarde de euro, în creștere cu 10,9% față de aceeași perioadă din 2025. Importurile au ajuns la 3,365 miliarde de euro, nivel superior cu 5,7% celui înregistrat în primele patru luni ale anului trecut.

Exporturile autohtone au constituit 902,8 milioane de euro, adică 80,7% din totalul exporturilor. Acestea au crescut cu 14,4% față de ianuarie-aprilie 2025.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 215,3 milioane de euro, reprezentând 19,3% din totalul exporturilor. Valoarea acestora a fost cu 1,4% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe exporturi au fost realizate cu transport rutier, care a avut o pondere de 77,7%. Au urmat transportul maritim, cu 18,7%, transportul feroviar, cu 1,8%, instalațiile fixe de transport, cu 1,1%, și transportul aerian, cu 0,7%.

Exporturile către țările Uniunii Europene au ajuns la 698,6 milioane de euro, cu 12,1% mai mult decât în perioada similară din 2025. UE a avut o pondere de 62,5% în totalul exporturilor.

Exporturile către țările CSI au fost de 67,7 milioane de euro, cu 4,5% mai mult decât în ianuarie-aprilie 2025. Acestea au reprezentat 6,0% din totalul exporturilor.

Principalele destinații ale exporturilor moldovenești au fost România, cu 27,2% din total, Turcia, cu 15,8%, Italia, cu 9,2%, Cehia, cu 8,4%, Ucraina, cu 7,3%, și Germania, cu 5,3%. Împreună, aceste țări au concentrat 73,1% din totalul exporturilor.

Comparativ cu primele patru luni din 2025, au crescut livrările de mărfuri către Turcia, cu 20,7%, România, cu 10,0%, Germania, de 1,7 ori, Italia, cu 16,3%, Liban, de 3,0 ori, pe fondul livrărilor de porumb și animale vii din specia bovină, și Cehia, cu 11,2%.

În același timp, au scăzut exporturile către Statele Unite ale Americii, cu 46,9%, Țările de Jos, cu 40,1%, Grecia, cu 9,8%, Arabia Saudită, cu 46,6%, Ucraina, cu 2,2%, Slovacia, cu 25,6%, și Georgia, cu 34,2%.

În structura exporturilor, cele mai importante ponderi au revenit semințelor și fructelor oleaginoase, cu 19,6%, mașinilor și aparatelor electrice și părților acestora, cu 14,8%, cerealelor și preparatelor pe bază de cereale, cu 9,9%, legumelor și fructelor, cu 9,7%, îmbrăcămintei și accesoriilor, cu 7,2%, și băuturilor alcoolice și nealcoolice, cu 5,4%.

În primele patru luni ale anului, s-au majorat exporturile de semințe și fructe oleaginoase, cu 48,3%, cereale și preparate pe bază de cereale, cu 34,3%, legume și fructe, cu 9,6%, grăsimi și uleiuri vegetale, cu 44,7%, articole prelucrate din metal, de 1,6 ori, mașini și aparate electrice și părți ale acestora, cu 4,4%, și minereuri metalifere și deșeuri de metale, cu 19,7%.

Totodată, s-au redus exporturile de băuturi alcoolice și nealcoolice, cu 11,2%, instrumente și aparate profesionale, științifice și de control, cu 42,3%, energie electrică, cu 29,9%, petrol, produse petroliere și produse înrudite, cu 15,6%, vehicule rutiere, cu 25,2%, și produse chimice organice, cu 31,7%.

În cazul importurilor, cele mai multe mărfuri au fost aduse cu transport rutier, care a avut o pondere de 74,1%. Au urmat instalațiile fixe de transport, cu 16,8%, transportul maritim, cu 5,5%, transportul aerian, cu 1,6%, transportul feroviar, cu 1,5%, și autopropulsia, cu 0,5%.

Importurile din Uniunea Europeană au însumat 1,886 miliarde de euro, cu 7,3% mai mult decât în ianuarie-aprilie 2025. UE a avut o pondere de 56,0% în totalul importurilor.

Importurile din țările CSI au fost de 103,3 milioane de euro, în scădere cu 4,5% față de perioada similară din 2025. Acestea au reprezentat 3,1% din totalul importurilor.

Principalele țări de origine a importurilor au fost România, cu 24,8% din total, China, cu 13,9%, Ucraina, cu 8,8%, Germania, cu 6,6%, Turcia, cu 6,5%, Italia, cu 4,6%, Polonia, cu 3,0%, Cehia, cu 2,4%, Franța și Federația Rusă, cu câte 2,3%. Împreună, aceste state au deținut 75,3% din totalul importurilor.

Comparativ cu ianuarie-aprilie 2025, au crescut importurile din China, cu 16,3%, România, cu 4,8%, Cehia, cu 57,8%, Croația, de 1,9 ori, Egipt, de 3,7 ori, Bulgaria, cu 49,0%, și Germania, cu 8,2%.

În același timp, s-au redus importurile din Statele Unite ale Americii, cu 30,6%, Ucraina, cu 5,5%, Turcia, cu 5,6%, Kazahstan, cu 85,3%, Japonia, cu 19,6%, și Spania, cu 11,5%.

În structura importurilor, cele mai importante ponderi au revenit gazului și produselor industriale obținute din gaz, cu 13,1%, petrolului, produselor petroliere și produselor înrudite, cu 8,8%, vehiculelor rutiere, cu 7,0%, mașinilor și aparatelor electrice, cu 6,5%, energiei electrice, cu 4,1%, legumelor și fructelor, cu 3,3%, aparatelor și echipamentelor de telecomunicații, cu 3,1%, și produselor medicinale și farmaceutice, cu 3,1%.

În primele patru luni ale anului, au crescut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz, cu 12,0%, petrol, produse petroliere și produse înrudite, cu 17,4%, aparate și echipamente de telecomunicații, cu 31,8%, mașini și aparate electrice, cu 7,9%, și îngrășăminte minerale sau chimice, cu 32,4%.

Totodată, s-au redus importurile de fier și oțel, cu 24,9%, zahăr și preparate pe bază de zahăr, cu 24,3%, pește, crustacee și moluște, cu 9,9%, produse chimice anorganice, cu 37,4%, și legume și fructe, cu 2,9%.

Deficitul balanței comerciale în luna aprilie 2026 a fost de 642,5 milioane de euro, cu 8,1 milioane de euro mai mult decât în martie și cu 114,4 milioane de euro peste nivelul din aprilie 2025.

În ianuarie-aprilie 2026, deficitul comercial a ajuns la 2,247 miliarde de euro, fiind cu 70,8 milioane de euro, sau cu 3,3%, mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Balanța comercială cu Uniunea Europeană s-a încheiat cu un deficit de 1,187 miliarde de euro, cu 52,9 milioane de euro mai mult decât în ianuarie-aprilie 2025. În relația cu țările CSI, deficitul a fost de 35,6 milioane de euro, în scădere cu 7,9 milioane de euro.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a fost de 33,2%, în creștere cu 1,6 puncte procentuale față de perioada similară din 2025. În comerțul cu Uniunea Europeană, indicatorul a fost de 37,0%, iar în relația cu țările CSI, de 65,5%.

Datele nu includ operațiunile de export-import ale întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și din municipiul Bender. Informațiile pentru ianuarie-aprilie 2026 sunt provizorii.