Moldova, inclusă în Coridorul Vertical de Gaze dezvoltat de România și Ucraina

Republica Moldova ar putea beneficia de noi rute de aprovizionare cu gaze după ce România și Ucraina au convenit joi să dezvolte Coridorul Vertical de Gaze, un proiect energetic regional care conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina și are scopul de a diversifica livrările de gaze către Europa.

„Am semnat cu președintele Zelenski două documente oficiale care pun bazele dezvoltării unor proiecte majore reciproc avantajoase în sectoarele energetic și industrial”, a menționat Nicușor Dan.

Potrivit documentului, Ucraina și România se angajează să dezvolte capacitatea și atractivitatea economică a Coridorului Vertical de Gaze, care conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, în scopul diversificării rutelor de aprovizionare cu gaze către Europa, inclusiv prin identificarea unei soluții pe termen lung pentru reducerea tarifelor de transport al gazelor naturale, atât la nivel bilateral, cât și multilateral, împreună cu statele din acest coridor și cu Uniunea Europeană.

De asemenea, cele două state se angajează să exploreze posibilitatea utilizării facilităților subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru depozitarea gazului transportat prin Coridorul Vertical de Gaze, precum și a gazului provenit din viitoarea producție din Marea Neagră, în cadrul proiectului Neptun Deep.

Astfel, România va deveni un hub de producție în industria de apărare, care va avea impact benefic semnificativ pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru consolidarea securității României, a Ucrainei și a întregii regiuni. Producția de drone în România, în colaborare cu partea ucraineană, este un proiect prioritar, care poate deveni rapid operațional și care înseamnă capacități moderne de apărare inclusiv pentru România.

„În același timp, ca urmare a angajamentelor pe care ni le-am asumat astăzi, România și Ucraina vor deveni parteneri energetici strategici, cu accent pe interconectare electrică, diversificare a rutelor de gaze și utilizarea optimă a capacităților de stocare, ceea ce va contribui la securitatea energetică regională”, a precizat liderul de la Cotroceni.

România si Ucraina au semnat la București primul acord pentru un Parteneriat Strategic. Cele două ţări vor colabora intens în domeniile: apărării, energiei și educației. Toate documentele au fost semnate la Palatul Cotroceni de cei doi preşedinti, Nicușor Dan şi Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei a fost în vizită oficială de o zi în România. Programul vizitei nu a fost făcut public în totalitate din motive de securitate.