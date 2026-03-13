Moldova va găzdui pe 23 martie Conferința de Securitate la Marea Neagră

Moldova va găzdui cea de-a treia ediție a Conferinței privind securitatea în regiunea Mării Negre. Evenimentul va avea loc pe 23 martie la Chișinău, sub egida Platformei Internaționale Crimeea. Discuțiile se desfășoară pe fondul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și al impactului asupra securității regionale.

Potrivit Ministerului Apărării, agenda conferinței include teme precum strategiile de securitate regională, libertatea navigației, protecția infrastructurii critice și cooperarea regională.

Participanții vor analiza și lecțiile învățate în contextul războiului din Ucraina și vor formula recomandări pentru consolidarea securității și a rezilienței în regiunea Mării Negre.

Conferința continuă dialogul lansat la București în 2023 și reluat la Sofia în 2024. La reuniune sunt așteptați oficiali de rang înalt din Moldova, Ucraina și din state partenere. Vor participa și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai mediului de afaceri, societății civile și ai mediului academic.

Evenimentul e organizat de ministerele de externe și de apărare ale Moldovei și Ucrainei, cu sprijinul UE.