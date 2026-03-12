PAS elimină taxele pentru otravă – Legea care ieftinește cancerul din farfuriile moldovenilor

O decizie cu iz de lobby industrial, care ar trebui să declanșeze o reacție imediată din partea Centrului Național Anticorupție (CNA): joi, 12 martie, 59 de deputați au deschis calea pentru inundarea pieței cu ulei de palmier. Sub pretextul „sprijinului pentru mediul de afaceri”, această măsură ridică suspiciuni rezonabile privind interese obscure și trafic de influență, în timp ce cetățenii sunt condamnați să plătească factura finală cu propria sănătate, direct pe patul de spital.

Decizia: Importuri „la liber” din 2027

Printr-un proiect de lege votat în primă lectură, inițiat de de deputata PAS, Victoria Belous, statul urmează să elimine taxele vamale pentru o serie de materii prime industriale. Începând cu anul 2027, fabricile vor putea importa fără bariere fiscale:

Ulei de palmier și de cocos (grăsimi saturate ieftine); Piureuri din fructe tropicale; Suc concentrat de lămâie.

Deși oficial se vorbește despre competitivitatea producătorilor autohtoni, realitatea din spatele acestor ingrediente este mult mai sumbră.

Taxe mai mici pentru un produs cancerigen

De ce ar trebui să ne îngrijoreze „generozitatea” statului față de importatorii de ulei de palmier? Argumentele sunt de natură medicală și etică:

Uleiul de palmier, atunci când este rafinat la temperaturi înalte pentru uz industrial, produce esteri glicidici (GE). Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a clasificat aceste substanțe drept genotoxice și carcinogene. Practic, statul ieftinește o substanță care poate altera ADN-ul uman.

Capcana pentru cei săraci: Prin eliminarea taxelor, produsele ultra-procesate (biscuiți, napolitane, margarină) vor deveni și mai ieftine. Rezultatul? Persoanele cu venituri mici și copiii vor consuma cantități și mai mari de „calorii goale” și grăsimi saturate, crescând exponențial riscul de boli cardiovasculare.

Subminarea producătorului local de calitate: În timp ce uleiul de palmier devine „rege” în fabrici datorită prețului scăzut, producătorii locali de grăsimi sănătoase (unt, ulei de floarea-soarelui) se vor trezi în imposibilitatea de a concura cu această „otravă” subvenționată indirect de stat.

Un consens politic pe spatele consumatorului

Este frapant cum 59 de aleși ai poporului au considerat că „susținerea afacerilor” trece prin stomacul cetățeanului, ignorând avertismentele globale privind siguranța alimentară.

„Economia făcută astăzi de fabrici prin scutiri vamale se va transforma mâine în cheltuieli colosale pentru sistemul de sănătate, care va trebui să trateze o populație hrănită cu cele mai ieftine și nocive grăsimi din lume.”

În timp ce alte țări europene impun taxe pe zahăr și restricții la grăsimile trans, noi deschidem larg porțile pentru uleiul de palmier. Rămâne de văzut dacă, până la lectura a doua, vocea rațiunii va fi auzită mai tare decât cea a lobby-ului industrial.