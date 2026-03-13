Promo-LEX critică modul de organizare a ședințelor Parlamentului

Modul de organizare și aprobare a ordinii de zi pentru ședințele plenare ale Parlamentului continuă să ridice probleme privind previzibilitatea activității legislative. Proiectul ordinii de zi pentru ședințele din 12–13 martie a fost propus și aprobat de Biroul permanent cu doar o zi înainte de ședința plenară, ceea ce menține practica din sesiunea de primăvară de stabilire a agendei cu termen scurt.

Deși ordinea de zi a fost aprobată pentru două zile, 12 și 13 martie, nu toate proiectele au fost examinate în ședința din 12 martie, iar o ședință plenară în data de 13 martie nu a mai fost organizată. Potrivit Promo-LEX, această practică poate afecta previzibilitatea activității legislative și transparența procesului decizional.

Inițial, proiectul ordinii de zi pentru ședințele plenare a inclus opt subiecte. La începutul ședinței din 12 martie, opoziția parlamentară a înaintat șapte propuneri de modificare a ordinii de zi, însă niciuna dintre acestea nu a fost susținută de majoritatea deputaților.

Organizația amintește că, potrivit articolului 39 din Regulamentul Parlamentului, ordinea de zi trebuie aprobată pentru o perioadă de două săptămâni și supusă aprobării Parlamentului în ultima zi a săptămânii de lucru precedente. Totodată, conform articolului 45 din Regulament, agenda trebuie publicată pe pagina web a Parlamentului și transmisă deputaților la începutul săptămânii de lucru.

În cadrul ședinței plenare din 12 martie au fost supuse votului patru proiecte: două proiecte de lege, un proiect de hotărâre și o moțiune simplă. Dezbaterile asupra moțiunii simple au durat mai bine de patru ore.

Unul dintre proiectele de lege adoptate are relevanță pentru procesul de integrare europeană. Acesta face parte din Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, Capitolul 24 „Justiție, libertate și securitate”, și vizează admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova. Promo-LEX subliniază că procesul de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul european necesită o planificare riguroasă a activității legislative, o coordonare eficientă între comisiile parlamentare și o comunicare mai bună între fracțiunile parlamentare.

În același timp, majoritatea și opoziția parlamentară au votat în consens un proiect de hotărâre privind numirea în funcție a unui adjunct al Avocatului Poporului. Dezbaterile asupra acestui subiect au durat aproximativ 12 minute.

Potrivit Promo-LEX, transparența decizională a fost afectată în cazul a două dintre proiectele votate în cadrul ședinței, ceea ce reprezintă 50% din totalul proiectelor supuse votului. Printre problemele identificate se numără nepublicarea, înainte de ședința plenară, a unor acte aferente proiectelor de lege, precum avizul Direcției Generale Juridice (într-un caz) și rezultatele consultărilor publice (într-un caz).

De asemenea, în cazul proiectului de hotărâre privind numirea unui adjunct al Avocatului Poporului, ședințele Comisiei juridice, numiri și imunități în care a fost aprobat raportul comisiei au avut loc în aceeași zi cu ședința plenară în care proiectul a fost examinat.

Conform Regulamentului Parlamentului, proiectele de acte legislative pot fi incluse în ordinea de zi doar după prezentarea raportului comisiei permanente. Practica examinării proiectelor imediat după aprobarea raportului comisiei reduce nivelul de transparență al procesului decizional, concluzionează Promo-LEX.