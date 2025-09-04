Moldova și Ucraina, decuplate în drumul către UE? Precizările Martei Kos

Deși Republica Moldova și Ucraina au pornit concomitent pe drumul către Uniunea Europeană în martie 2022, unele voci au început să vorbească, în ultima perioadă, despre o potențială decuplare a celor două state în procesul de aderare.

Întrebată în exclusivitate în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” despre viabilitatea unui asemenea scenariu, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a apreciat efortul și progresul rapid al ambelor țări, însă a precizat că partea tehnică a negocierilor se va baza exclusiv pe meritele individuale ale fiecărui stat în parte.

Potrivit comisarei europene, criteriul fundamental în baza căruia progresează negocierile de aderare la UE se bazează pe merit. De aceea, și Republica Moldova, și Ucraina, trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a avansa.

Oficiala a precizat însă că se așteaptă la deschiderea primelor două clustere de negocieri în privința ambelor state.

„Partea tehnică a negocierilor se bazează pe merite, ceea ce înseamnă că ambele țări, atât Ucraina, cât și Republica Moldova, trebuie să-și facă temele de acasă și să fie pregătite să deschidă capitolul unu de negocieri. Noi ne așteptăm ca decizia politică în Consiliu să se producă cât mai rapid privitor la deschiderea acestor două clustere”, a declarat Kos.

Marta Kos a insistat asupra criteriului meritocratic, pe care se va baza în mod exclusiv progresul pe drumul european al fiecărei țări.

„Ambele țări (Republica Moldova și Ucraina – n.r.) au aplicat pentru calitatea de membru în același timp. Sarcina mea ca și comisară este să ne ținem cu adevărat în continuare de procesul bazat pe merite, pentru a oferi posibilitatea ambelor țări să înceapă cât mai rapid posibil procesul”, a precizat comisara UE.

Viteza cu care Republica Moldova și Ucraina au pornit procesul de screening, ce presupune armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, a fost apreciată și lăudată de Marta Kos. Conform spuselor oficialei, niciun stat nu a progresat până în acest moment atât de rapid.

Screening-ul legislației este un proces de durată, care implică reponsabilitate și meticulozitate pentru parcurgerea a peste 100.000 de pagini de legi și norme. Dacă procesul de screening se încheie curând, atunci în următoarele câteva săptămâni vom asista la deschiderea tuturor clusterelor.

„Un motiv care îmi oferă optimism în privința aderării ține de procesul de screening cu Republica Moldova, dar și Ucraina, care niciodată nu a fost atât de rapid, cum s-a produs în cazul acestor două țări. Să vă zic despre screening în termeni foarte simpli. Screening-ul presupune că se compară legislația țării dumneavoastră cu legislația din Uniunea Europeană. Dar aici vorbim despre peste 100.000 de pagini. Și noi am văzut ce lucru enorm a făcut Republica Moldova pentru a acomoda legislația. Am văzut cum asta s-a produs în timp record. Și acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte, pentru că se cere muncă foarte asiduă. Și ambele țări și-au onorat această muncă. Acum, sperăm că în câteva săptămâni vom finaliza ultima parte de screening, astfel încât toate clusterele să fie deschise”, a conchis Marta Kos.

Amintim că Republica Moldova și Ucraina și-a început concomitent traseul către Uniunea Europeană, semnând, la 3 martie 2022, imediat după începutul agresiunii ruse în țara vecină, cererea de aderare la Uniunea Europeană.