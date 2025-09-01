Moldova, sufocată de datorii: guvernarea PAS a dublat povara publică – de la circa 53 de miliarde lei în 2019 la peste 127 de miliarde lei în 2025

În numai patru ani de guvernare, PAS a împins Republica Moldova într-un adevărat colaps financiar. Datoria publică s-a dublat, trecând de la circa 53 de miliarde lei în 2019 la peste 127 de miliarde lei în 2025. Împrumuturile externe și interne au devenit colacul de salvare al unei guvernări incapabile să producă dezvoltare reală.

Guvernarea PAS, care s-a prezentat drept garant al „stabilității” și „modernizării europene”, lasă în urmă o gaură istorică în finanțele statului. Cifrele vorbesc de la sine: în aprilie 2019, datoria publică centrală a Republicii Moldova era de aproximativ 53,3 miliarde de lei. La mijlocul anului 2025, aceeași datorie a explodat la peste 127 de miliarde lei, reprezentând deja aproape 40% din PIB.

În loc de investiții reale în economie, infrastructură sau agricultură, PAS a preferat să trăiască pe datorie, semnând acorduri externe care îndatorează generațiile viitoare. Subvențiile promise, programele de sprijin pentru fermieri și măsurile sociale nu au venit din productivitate, ci din bani împrumutați pe care cetățenii vor fi obligați să îi plătească cu dobândă.

Între timp, viața oamenilor de rând s-a înrăutățit dramatic. Prețurile au explodat, salariile stagnează, iar școala și spitalele sunt tot mai subfinanțate. Paradoxul? PAS se laudă cu „asistența externă” ca și cum ar fi o victorie, dar în realitate acești bani sunt datorii care transformă Moldova într-un stat captiv creditorilor internaționali.

Guvernarea PAS a reușit „performanța” să îndatoreze Republica Moldova mai mult decât toate guvernele precedente la un loc. În loc să reducă sărăcia, a ridicat muntele datoriilor. Iar nota de plată va veni nu peste 10 ani, ci foarte curând – și va fi achitată din buzunarele fiecărui cetățean.