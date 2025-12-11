Moldova trece la garanție pe ambalaje: bani înapoi pentru sticle și doze, nu gunoi

Din 2027, Republica Moldova va schimba radical felul în care sunt gestionate ambalajele de băuturi, prin introducerea Sistemului de Depozit pentru Ambalaje. În loc să ajungă la gunoi sau aruncate pe stradă, sticlele și dozele vor căpăta valoare directă pentru consumatori, care își vor putea recupera banii plătiți ca garanție la momentul cumpărării. Măsura aduce Moldova mai aproape de practicile europene de economie circulară și pune pentru prima dată un preț clar pe responsabilitatea față de mediu.

Mecanismul este simplu: la fiecare băutură cumpărată, fie că este ambalată în plastic, sticlă sau metal, consumatorul va plăti o garanție separată de prețul produsului. Această sumă nu este un cost pierdut, ci poate fi recuperată integral atunci când ambalajul este returnat într-un punct de colectare. Condiția este ca sticla sau doza să fie identificabilă prin marcajul specific al sistemului și prin codul de bare, ceea ce va permite verificarea automată și trasabilitatea ambalajelor introduse în circuit.

Autoritățile, împreună cu producătorii, importatorii și comercianții, urmează să construiască o rețea națională de puncte de colectare, sortare și reciclare. Magazinele vor juca un rol central, fiind locul în care oamenii își vor aduce ambalajele pentru a-și recupera garanția, iar în spate va funcționa un sistem logistic care va prelua, sorta și trimite materialele către reciclatori. Pentru prima dată, lanțul complet – de la raft la reciclare – va fi gândit unitar, cu obligații clare pentru fiecare verigă.

Ministrul Mediului vorbește despre o „industrie a reciclării” care ar urma să se pună pe picioare datorită acestui sistem. Prin colectare separată și fluxuri constante de material reutilizabil, fabricile de reciclare vor avea acces la resurse locale, ceea ce poate reduce dependența de importuri de materii prime și poate stimula apariția unor noi afaceri în domeniu. Ambalajele nu vor mai fi doar deșeuri problematice, ci resurse care generează locuri de muncă și valoare adăugată în interiorul Republicii Moldova.

Impactul așteptat este semnificativ și asupra mediului: mai puține sticle și doze aruncate în parcuri, râuri, pe marginea drumurilor sau la gunoiul menajer. Sistemul de depozit creează un stimulent direct pentru ca ambalajele să fie aduse înapoi și transformate în materie primă pentru noi produse, în loc să ajungă la groapa de gunoi. În timp, dacă este bine implementat și corect administrat, acest mecanism poate reduce vizibil nivelul de poluare cu plastic și metal și poate schimba comportamentul zilnic al consumatorilor.

Pentru cetățeni, mesajul este clar: ceea ce astăzi ajunge la coșul de gunoi va avea, din 2027, o valoare recuperabilă în bani. Pentru stat, Sistemul de Depozit este o reformă de mediu, dar și una economică, ce poate aduce ordine într-un domeniu dominat ani la rând de risipă și lipsă de responsabilitate. Rămâne ca autoritățile, împreună cu mediul de afaceri, să asigure o implementare eficientă, astfel încât promisiunile despre mai puțin gunoi, mai multă reciclare și mai multă valoare adăugată produsă în Moldova să devină realitate, nu doar slogan.