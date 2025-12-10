Peste un milion de lei nejustificați, depistați de ANI la un ex-președinte CSJ

Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ex-judecător în aceeași instanță, este bănuit că ar deține avere nejustificată în valoare de 1.157.000 de lei.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a identificat diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile declarate de fostul magistrat pentru perioada 2016-2019

Constatările se conțin într-un act emis de ANI, care a analizat atât bunurile deținute de Ion Druță, cât și cele trecute pe numele membrilor familiei sale, în condițiile în care existau suspiciuni privind achiziționarea unor bunuri prin intermediul unor interpuși și înscrierea fictivă a dreptului de proprietate.

Dosarul va fi transmis în judecată, pentru a decide o eventuală confiscare a averii considerate nejustificate.

Potrivit ANI, persoana supusă controlului nu va putea exercita anumite funcții pentru o perioadă de trei ani. În plus, numele lui Ion Druță va fi înscris în Registrul de stat al persoanelor cu interdicții prevăzute de lege. Fostul magistrat are dreptul să conteste decizia la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile.