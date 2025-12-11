Rusia nu poate produce avioane militare avansate cu tehnologia sa

Documente interne scurse dintr-o companie rusă de componente aerospațiale oferă o perspectivă rară asupra modului în care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile internaționale. De asemenea, dezvăluie că Rusia continuă să depindă de utilaje produse în străinătate pentru construirea celor mai avansate avioane militare ale sale, relatează Kyiv Post.

Investigația, publicată de InformNapalm și citată de Kyiv Post, arată că firma rusească OKBM depinde masiv de mașini-unelte importate pentru fabricarea unor piese folosite atât la avionul de vânătoare Su-57 („Felon”, în codificare NATO), cât și la bombardierul strategic de nouă generație PAK DA Poslannik, aflat în dezvoltare.

Deși Moscova susține public că a înlocuit tehnologia occidentală cu produse interne prin programe de „substituire a importurilor”, documentele arată că Rusia a continuat să obțină utilaje esențiale din Taiwan, Serbia și alte state, folosind canale de achiziție sprijinite de stat.

Ce nu poate să producă Rusia singură

Fișierele scurse includ documentație tehnică pentru componente critice ale aeronavelor. Pentru bombardierul PAK DA, OKBM a proiectat articulații mecanice specializate (80RSh115/80RSh) folosite la acționarea trapei compartimentului intern de armament. Pentru Su-57, compania produce balamale Rsh-65, tot pentru mecanismele compartimentului intern de arme.

Deși sunt piese mici, rolul lor este crucial: orice defecțiune ar afecta capacitatea avionului de a lansa armament sau de a controla semnalul radar. Documentele scurse confirmă că OKBM este implicată oficial în aceste programe prin contracte cu statul.

Ele mai arată că aceleași tipuri de mecanisme sunt folosite și la alte modele de aeronave, ceea ce indică faptul că Rusia încearcă să concentreze producția în câteva fabrici-cheie din industria sa aerospațială.

Cum ocolește sancțiunile

În ciuda declarațiilor Kremlinului că Rusia își poate produce singură echipamentele, documentele interne ale companiei arată contrariul.

OKBM nu are utilajele necesare pentru a fabrica piese de mare precizie și depinde în continuare de mașini CNC importate din străinătate. Printre acestea se află echipamente fabricate în Taiwan și Serbia – esențiale pentru construcția componentelor avioanelor militare. Evaluările interne arată că industria rusească de mașini-unelte nu poate atinge nivelul de precizie necesar pentru componente aeronautice.

După 2022, retragerea producătorilor globali a creat blocaje majore, iar OKBM a încercat să le depășească prin mecanisme de achiziție susținute de stat. Documentele nu explică exact traseul prin care utilajele au ajuns în Rusia, însă simpla lor prezență în uzine indică ocolirea eficientă a restricțiilor. Evaluările interne indică: lipsa utilajelor potrivite, acces limitat la producători internaționali, întârzieri cauzate de sancțiuni.

Aceste probleme afectează direct producția pentru PAK DA și Su-57 – programe prezentate de Kremlin drept dovada rezilienței industriei sale militare.

Documentele scurse sugerează contrariul: Rusia nu își poate fabrica cele mai avansate aeronave fără utilaje străine.

OKBM, adăugată pe lista de sancțiuni a UE

Pe 23 octombrie 2025, Uniunea Europeană a adăugat compania OKBM pe lista sa de sancțiuni, în cadrul celui de-al 19-lea pachet. Decizia a venit după ce documentele scurse au arătat că firma are un rol important în producția de armament avansat din Rusia și că folosește utilaje aduse din străinătate, deși acestea sunt interzise prin embargo.

InformNapalm spune că deține încă zeci de gigabytes de documente care nu au fost publicate și care ar detalia și alte operațiuni de achiziție și producție.

Cazul „OKBMLeaks” arată clar că Rusia își crește producția militară, dar rămâne vulnerabilă, industria sa de apărare depinde de echipamente de precizie pe care nu le poate construi singură, sancțiunile afectează producția, însă Moscova încă găsește modalități de a obține tehnologie restricționată.

Scurgerea de informații oferă o dovadă rară, directă, despre cum reușește Rusia să ocolească sancțiunile, chiar din interiorul propriilor fabrici. Iar întrebarea centrală, spun investigatorii, abia începe să aibă contur: cum ajung utilajele străine, interzise prin sancțiuni, în făbricile care produc armele de ultimă generație ale Rusiei?

InformNapalm afirmă că restul arhivei interne, încă nepublicată, ar putea oferi răspunsurile.